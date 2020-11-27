Під час дослідження групою астрофізиків було встановлено, що в реліктовому випромінюванні Всесвіту є ознаки порушення так званої просторової парності. Так прийнято називати одну з фундаментальних властивостей світобудови, яку не передбачає Стандартна модель.

Результати роботи дослідників будуть опубліковані в журналі Physical Review Letters, а препринт публікації вже доступний в бібліотеці arXiv.

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Поки ми не можемо зі стовідсотковою впевненістю сказати, що знайшли повноцінні свідоцтва існування "нової фізики". Для цього нам не вистачає статистичної достовірності. Але ми раді, що змогли одночасно провести заміри, які раніше вважалися неможливими, і відкрити потенційні натяки на "нову фізику",

– повідомив один з авторів роботи Ейітіро Комацу.

Що за реліктове випромінювання

Астрономи й фізики, які займаються питаннями вивчення еволюції світобудови в перші миті його життя, досліджують так зване реліктове випромінювання. Саме ж випромінювання є своєрідним мікрохвильовим "відлунням" Великого вибуху, неоднорідності й фізичні властивості якого дозволяють отримати інформацію про будову матерії у той час. Орбітальні обсерваторії допомогли астрофізикам вивчити деякі властивості реліктового випромінювання, але перед вченими стоїть ще маса питань, на які поки немає відповідей.

Одне з маловивчених явищ пов'язане з поляризацією реліктового випромінювання або тим, як сильно його хвилі "закручені" в одну або іншу сторону. У 2014 році вчені заявили про те, що змогли виміряти бета-поляризацію реліктового випромінювання, яка представляє собою один з варіантів закрученості хвиль "відлуння" Великого вибуху. Однак пізніше виявилося, що джерелом сигналів були частинки пилу у диску Чумацького шляху. Через це вченим довелося розробляти нову методику оцінки, що враховує присутність подібних перешкод.

Важливість чинного дослідження

Нинішнє дослідження японських вчених говорить про те, що з імовірністю 92,2% темна матерія і темна енергія дійсно порушують принцип парності, а це може вказувати на існування "нової фізики". Щоб довести це дослідникам потрібно досягти статистичної достовірності в 99,995%, а, отже, їм буде потрібно набагато більше даних, одержуваних у процесі спостереження за реліктовим випромінюванням. Отримати ці дані дослідники розраховують у найближчі роки за допомогою чилійської обсерваторії ACT і телескопів POLARBEAR і BICEP2.