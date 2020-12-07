Вчені досі сперечаються про те, яким чином на Землі зародилося життя. Згідно з останніми дослідженнями, нашій появі посприяли комети, які могли доставити на планету всі необхідні для цього процесу компоненти.

Дослідження комети 67P/Чурюмова-Герасименко фактично підтверджує той факт, що життя на нашу планету могло бути занесене іншим космічним тілом, повідомляє Science Alert.

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Деталі дослідження

Комета 67P/Чурюмова-Герасименко робить один оберт навколо Сонця кожні 6,5 років. З вересня 2014 по жовтень 2016 року космічний апарат "Розетта" Європейського космічного агентства (ESA) відстежував цей об'єкт на відстані декількох кілометрів, збираючи частки пилу за допомогою мас-спектрометра COSIMA. Зрештою зонд зробив контрольовану посадку на поверхню комети, що дозволило відправити на Землю більш детальні фотографії і дані про склад космічної гості.

В ході останніх досліджень серед частинок пилу вдалося виявити іони фосфору і тверді частинки, що містяться у мінералах або металевому фосфорі.

Це перший раз, коли життєво необхідні елементи CHNOPS виявлені в твердому кометної речовині,

– підкреслили автори роботи.

Нове відкриття важливе для розуміння того, як на Землі з'явилося життя. Фосфор критично важливий для життя на Землі, але якщо він укладений в мінералах, він в значній мірі недоступний. Якщо він в газоподібному формі, він теж непридатний.