Міжнародна команда астрономів виявила в 150 з гаком галактиках можливі докази альтернативної моделі – модифікованої ньютонівської динаміки (MOND). З неї випливає, що темної матерії насправді немає, а є модифікована гравітація.

Астрономи з Південної Кореї, Великобританії, Канади та США заявили про те, що спостерігали ефект зовнішнього поля, (наслідкова сила гіпотези MOND) у дії у 153 різних галактиках, повідомляє New Atlas. Вони вивчали криві обертання галактик і виявили, що ті з них, що знаходяться в сильних зовнішніх полях, сповільнюються набагато частіше, ніж галактики в слабших.

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Що це взагалі означає

Давайте почнемо з початку. Темна матерія – найбільш обґрунтована на сьогодні гіпотеза, що пояснює дивні речі, які трапляються у нашому Всесвіті. Однак вона не є єдиним поясненням.

Ідея темної матерії була запропонована у 1930-х роках у відповідь на спостереження за масивними об'єктами, які, як виявилося, обертаються набагато швидше, ніж повинна дозволяти сила тяжіння з розрахунку видимої маси. Швейцарський астрофізик Фріц Цвікі прийшов до висновку, що ці галактичні скупчення містили набагато більше маси, ніж вдавалося побачити. І назвав її темною матерією.

Ця гіпотеза згодом витримала безліч перевірок, але досі, попри безліч експериментів, так і не виходить знайти частинки, які виконують цю функцію у Всесвіті. Можливо тому, що темної матерії все-таки немає, а наша модель фізики потребує корекції. Цей клас гіпотез відомий як модифікована гравітація, і тепер астрономи виявили свідчення на підтримку однієї з них – модифікованої ньютонівської динаміки (MOND).

Що таке MOND

Ця гіпотеза була запропонована у 1982 році Мордехаєм Мілгромом. В рамках гіпотези стверджується, що при малих прискореннях гравітаційні ефекти сильніші, ніж описують закони Ньютона. Побічним ефектом MOND є те, що руху об'єктів залежать не лише від їх маси, а й від усіх мас по сусідству. Цей феномен отримав назву ефекту зовнішнього поля.

І що це означає

Будь-які висновки наразі робити ще надто рано, однак, безумовно інтригуючий результат дослідження може надати більше ваги гіпотезі MOND, хоча й у гіпотези темної матерії все ще більше доказів. Нам залишається чекати нових досліджень та доказів на користь тієї чи іншої теорії функціонування Всесвіту.