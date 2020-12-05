Вчені з Массачусетського технологічного інституту (MIT) перетворили хмару з атомів літію в аналог рідкої матерії нейтронних зірок і вперше змогли простежити за тим, як звукові хвилі поширюються по ній. Це відкриття дозволить отримати більше даних про надра нейтронних зірок.

Незважаючи на гігантські відмінності в розмірах, реальні нейтронні зірки будуть звучати так само, як і хмара атомів у лабораторії. Цей звук, схожий на дзюрчання, можна почути, якщо вам вдасться якимось чином наблизитися до поверхні світила і прикласти до нього вухо, не будучи при цьому розірваними на частини силою тяжіння. Результати дослідження були опубліковані в журналі Science.

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Що відомо

Пульсари та інші типи нейтронних зірок – це залишки вигорілих зірок. Проте, що насправді являють собою такі зірки і як вони виглядають зсередини, вчені поки не можуть сказати точно. Дослідники відтворили одну з можливих форм їхньої матерії. Експеримент проводився з хмарою з атомів літію-6, які були охолоджені до близьких до абсолютного нуля температур. Атоми опромінювалися двома лазерними променями таким чином, щоб вони опинилися всередині світлової пастки, яка змушувала атоми поводитися подібно частинкам в рідких середніх шарах нейтронної зірки.

Відтворивши умови, вченим вдалося простежити, як матерія взаємодіє з акустичними хвилями. Були проведені спостереження за тим, як рух звуку призводить до зміни положення атомів літію. Спостереження показали, що акустичні хвилі поширюються в хмарі атомів точно так, як це передбачають квантово-механічні розрахунки.

Такі вимірювання важливі для того, щоб у астрономів була можливість використовувати методи сейсмології для визначення структури і властивостей глибинних шарів надр нейтронних зірок. Вчені сподіваються, що їх досліди допоможуть зрозуміти, які типи гравітаційних хвиль можуть створюватися нейтронними зірками, а також особливості поведінки кварково-глюонної плазми, яка являє собою первинну матерію Всесвіту, що існувала в перші миті після Великого вибуху і володіла схожими характеристиками.