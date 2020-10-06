Дослідники з Університету штату Вашингтон опублікували в журналі Astrobiology докладні характеристики потенційно "придатних для проживання" планет. Деякі з них старші, інші трохи більші, тепліші або вологіші, ніж Земля. Всі 24 кандидати розташовані на відстані понад 100 світлових років від нас, і майбутнє покоління космічних обсерваторій допоможе зібрати про них більше інформації.

Втім, придатність для проживання не означає, що в цих світах є хоча б якесь позаземне життя, а лише те, що на них є відповідні для життя умови, пише EurekAlert.

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Особливості знайдених планет

У нашого сонця відносно короткий термін життя – менше 10 мільярдів років, а для виникнення складного життя потрібно близько чотирьох мільярдів років. У багатьох зірок такого ж спектрального класу паливо закінчується раніше, відзначають вчені. Інша справа – зірки класу К. Їх тривалість життя може досягати 70 млрд років.

Це означає, що планети в їх системах можуть розвиватися довше. Однак занадто старі планети теж непридатні для життя – у них закінчується геотермальна енергія і захисні геомагнітні "щити". Тому дослідники зосередилися на світах, яким від 5 до 8 мільярдів років.

Розмір і маса також мають значення. Планета на 10% більша за Землю матиме в середньому більше суші для проживання. А якщо її маса в півтора рази перевищує земну, то довше буде зберігатися тепло радіоактивного розпаду і атмосфера, яка утримується гравітацією.

Ключовий елемент для життя – вода, і вчені вважають, що її може бути і більше, особливо у вигляді хмар і вологості. Також життю пішло б на користь, якби температура на поверхні виявилася на 5 градусів Цельсія вищою – це збільшить біорізноманіття планети.

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З усіх 24 кандидатів жодна планета не відповідає всім суттєвим критеріям одночасно, але в однієї є чотири. Можливо, жити на ній було б комфортніше, ніж на Землі.

У минулому році астрономи вперше виявили воду на потенційно населеної планеті за межами Сонячної системи. Вчені не називають планету K2-18b другою Землею, оскільки вона у вісім разів важче і має інший склад атмосфери.