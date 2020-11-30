Вчені довго намагалися знайти причину різноманітних порушень, що виникають у людей та тварин, які довгий час перебувають у космосі. Тепер цілий спектр проблем пов'язали з дисфункцією мітохондрій.

Космонавти страждають цілим набором проблем, починаючи від деградації скелетно-м'язового апарату і розвитку хронічного запалення до порушень роботи печінки і серця. Однак автори нової статті, опублікованої в журналі Cell, стверджують, що вони знайшли загальний корінь багатьох з цих ефектів. Причиною виявилася дисфункція мітохондрій.

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Що відомо

Міжнародна команда вчених на чолі з Афшином Бехешті, біоінформатиком з Дослідницького центру Еймса NASA, шукала універсальний механізм, який може лежати в основі розвитку проблем зі здоров'ям людей в космічному просторі. Для цього вони скористалися бібліотекою NASA GeneLab, де зібрані великі масиви даних за станом тварин і людей на орбіті.

Ми брали проблеми з печінкою і шукали, чи немає тут шляхів, пов'язаних з роботою мітохондрій. Потім брали проблеми із зором і знову шукали їх,

— пояснює Бехешті.

Відтак безліч порушень, які реєструють у космонавтів, вдалося пов'язати або з придушенням нормальної роботи мітохондрій, або з їх аномальною активністю — надкомпенсацією, якою організм реагує на початкове придушення. Ці висновки підтвердили і на аналізах майже 60 астронавтів, які вивчили автори.

Вчені сподіваються, що тепер, коли вдалося ідентифікувати єдине джерело проблем, вирішити їх можна буде, впливаючи безпосередньо на мітохондрії. Препарати для лікування різних порушень їх роботи вже існують, і медикам є з чого почати. Наприклад, з випробувань дії таких препаратів на тваринах в космосі.