Дослідники виявили в атмосфері Венери сліди газу фосфіну, який здатні виробляти деякі живі організми. Однак самі вчені наголошують, що це не обов'язково свідчить про наявність життя на Венері, крім того фосфін за межами Землі знаходять не вперше.

Про дослідження повідомляє журнал Nature Astronomy, а провела його астрономів під керівництвом Джейн Грівз з Кардіффського університету.

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Як проводили дослідження

Досліджували атмосферу другої планети за допомогою наземного телескопа Джеймса Кларка Максвелла (JCMT) на Гаваях та системи радіотелескопів ALMA в Чилі в міліметровому діапазоні хвиль.

Метою вчених був пошук фосфіну в атмосфері Венери, який можна було виявити на довжині хвилі 1,123 міліметра. Дослідники зазначили, що сліди фосфіну було виявлено в області атмосфери Венери, яка вважається потенційно можливим місцем для життя.

В результаті вченим вдалося з високим ступенем точності зареєструвати фосфін на висотах 53-61 кілометрів від поверхні Венери, зміст якого оцінюється в 20 частин на мільярд.

Як пояснюють виникнення PH 3

Поява газу в атмосфері Венери наразі для дослідників не цілком зрозуміла. Джейн Грівз, розповіла, що вчені вивчили у ролі потенційних джерел можливу вулканічну активність, метеорити, блискавки та багато інших явиж, які можуть бути джерелами сполуки PH 3 . Однак остаточно стверджувати про джерело фосфіну на Венері вчені наразі не можуть. Версія про можливу наявність життя у підходящих для цього шарах атмосфери залишається лише версією.

Навіть якщо наявність фосфіну в атмосфері Венери остаточно підтвердиться, ми наголошуємо, що це не є остаточною ознакою наявності життя на Венері, а лише вказує на присутність аномальних та незрозумілих хімічних процесів,

– наголосили вчені.

То життя на Венері знайшли чи ні?

Якщо коротко – ні. Знайшли лише присутність одного з маркерів, який може вказувати на наявність життя, але для цього потрібно справді ґрунтовно розібратися у походжені фосфіну на Венері. Крім того у 2018 році вчені вже виявляли сліди фосфіну, води та інших елементів на Юпітері.

Що таке фосфін? Фосфін або ж фтористий водень – отруйний безбарвний газ. На Землі цей газ виробляєть внаслідок процесів життєдіяльності анаеробних організмів: деякі бактерії, гриби, водорості та черви. Однак, це не єдине джерело фосфіну, він також може з'являтися у атмосфері внаслідок блискавок, падіння метеоритів та вулканічної активності.

Річ у тім, що у 2019 році фосфін було запропоновано вважати біомаркером, який може свідчити про наявність життя на екзопланетах.

Наголошуємо! Виявлення фосфіну не означає відкриття життя на Венері, оскільки газ може утворюватися в результаті багатьох процесів не пов'язаних з живими організмами. Вчені стверджують, що для точного визнаення хімічної природи фосфіну необхідно відправити зонд на саму планету.

Очікується, що остаточно розібратися в хімічних процесах, що відбуваються ув атмосфері Венери, допоможе міжпланетна станція "Венера-Д", яка може бути запущена у космос в період з 2029 по 2031 рік.