Астрофізик Грег Лафлін створив формулу для розрахунку вартості планети Земля. Вона виявилася найдорожчою. Тоді як одна з сусідніх коштує всього одне пенні.

Наша планета коштує 3 000 000 000 000 000 (три квадрильйони) фунтів стерлінгів. Для порівняння астероїд Психея, до котрого вчені готують місію вже у 2022 році, оцінили аж у 10 квінтильйонів (10 000 000 000 000 000 000) доларів. Такі дані наводить Daily Mail.

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Що відомо

Професор Грег Лафлін з Каліфорнійського університету (США) створив формулу розрахунку вартості екзопланет. До уваги в ній приймаються вік зірки, в систему якої входить планета, розмір, температура, маса та інші дані. Чим старша зірка, тим більшу цінність вона має. Якщо планета приблизно такого ж розміру, як Земля, то це, на думку Лафліна, підходящий розмір для підтримки життя. Вчений також враховує кількість енергії, яку випромінює зірка, і чи може температура на планеті підтримувати життя.

Наприклад, екзопланета Gilese 581c вважалася найбільш схожою на Землю з відомих планет, але формула оцінила її лише в 100 фунтів стерлінгів, а ось KOI 326.01 коштує вже 150 000 фунтів стерлінгів. Марс оцінений всього в 10 000 фунтів стерлінгів, а Венера, як виявилося, коштує менше пенні.

Лафлін вважає, що його формула змушує людей усвідомити, наскільки дорогоцінна Земля, і як важливо для людства її зберегти.