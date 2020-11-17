Уряд Великобританії досліджує можливість і доцільність будівництва космічних сонячних електростанцій. Оскільки сонячна енергія, зібрана у космосі, пропонує необмежене й постійне джерело енергії з нульовим викидом вуглецю.

Про дослідження можливостей та доцільностей побудови сонячних електростанцій на орбіті Землі повідомило Космічне агентство Великої Британії на своєму сайті.

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Ця технологія вивчається зараз декількома країнами завдяки тому, що легкі сонячні панелі і технологія бездротової передачі енергії швидко розвиваються. З огляду на здешевлення запусків у космос, це може зробити концепцію сонячних батарей на супутниках економічно доцільною.

Уряд Великої Британії замовив дослідження космічних систем сонячної енергії (SBSP), які будуть використовувати дуже великі супутники для збору сонячної енергії, перетворення її у високочастотні радіохвилі і безпечної передачі на наземні приймачі.

Мета дослідження

Експертам належить з'ясувати, чи здатна така система забезпечувати доступну енергію для споживачів, а також інженерні та технологічні аспекти, які будуть потрібні для її створення. Одна з найбільших проблем, які необхідно подолати, – це збирання масивних супутників на орбіті.

Оскільки наслідки зміни клімату стають все більш вираженими, видатні дослідні інститути та урядові установи приділяють увагу новим підходам до зниження глобального потепління. Нам необхідно вивчити нові технології, щоб забезпечити країну чистою, доступною, безпечною та надійної енергією. SBSP може внести значний вклад у виробництво енергії та пропонує безліч переваг, якщо цей процес можна буде зробити практичним і доступним,

– розповів Мартін Зольтау, менеджер з космічного бізнесу агентства Frazer-Nash, якому доручено дослідження