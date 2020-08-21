Уряд Великобританії опублікував план, згідно з яким, міністерство транспорту вивчить автономні технології, розробить правила для "автоматизованої смуги на автомагістралях" і дозволить використання безпілотних автомобілів на дорогах загального користування до весни 2021 року.

Як повідомляє The Guardian, водії машин з автопілотом будуть зобов'язані стежити за ситуацією на дорозі, а в разі аварії частину відповідальності ляже на компанію-розробника автопілота.

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Попри те, що спочатку уряд розраховував на використання нової технології в заторах, регулятори збираються розглянути питання легалізації автономного транспорту на виділених смугах автомагістралей. В такому випадку, автомобілі пересуватимуться зі швидкістю до 112 км/год і отримають додаткову установку – завжди залишатися на автономної смузі і міняти маршрут тільки в екстреній ситуації. Останнє рішення покликане зробити дороги безпечнішими і привернути увагу розробників ПЗ до автомобільного ринку Великобританії.

"Автоматизовані технології зроблять поїздки безпечнішими, плавнішими і легшими для автомобілістів, і Великобританія повинна стати першою країною, яка побачить ці переваги, залучаючи виробників до розробки та тестування нових технологій", – заявила міністр транспорту Рейчел Маклін.

Мета проєкту

За словами глави компанії Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) Майка Хауза, безпілотні автомобілі допоможуть запобігти близько 47 тисячам серйозних аварій і врятують 3900 життів протягом 10 років.

Програма Великобританії частково заснована на регламенті ALKS (Automated Lane Keeping System), прийнятому у червні цього року Єврокомісією. Ці правила розроблені для автопілота 3 рівня – умовної автоматизації, яка самостійно реагує на екстрені ситуації, але вимагає від водія залученості, щоб людина могла втрутитися в ситуацію протягом обмеженого періоду часу.

Міністерство транспорту організовує серію публічних консультацій для зміни законодавства та Кодексу дорожнього руху в кінці 2020 року.

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Критика проєкту

У плану є і затяті противники, які скептично ставляться до автомобілів без водія-людини, Джим Холдер, співвласник видання What Car, вважає, що уряд бере на себе величезний страховий ризик, а дороги країни з появою на них атономних машин стануть значно небезпечнішими.

"Технології ще не досягли тієї точки, коли їм можна повністю довіритися. Вони працюють 90% часу, але цього недостатньо", – каже Холдер.

І все ж практика азіатських країн – в першу чергу Китаю та Південної Кореї – показує, що автономні автомобілі вже здатні безпечно пересуватися дорогами загального користування. Китай успішно експлуатує служби роботизованих таксі за підтримки компаній DiDi Chuxing і AutoX, а також тестує кілька нових сервісів від Waymo, Pony.ai і WeRide. А Південна Корея довірилася SK Telecom і Hyundai у питанні автоматизації громадського транспорту ще в 2018 році і збирається запустити перші роботизовані маршрути громадського транспорту в найближчі півроку.