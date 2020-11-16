Влада Великобританії представила першу масштабну установку, яка буде зберігати надлишки енергії в повітрі. Вона ефективна і легко масштабована.

У Великобританії представили першу в світі велику установку для накопичення енергії у вигляді рідкого повітря, пише BBC.

Цікаво Світло допоможе опріснювати воду до 25 відсотків ефективніше

Що відомо

Винахід буде використовувати надлишок електроенергії від вітряних електростанцій в нічний час, щоб стискати повітря при температурі -196 градусів за Цельсієм. Під час піку попиту на енергію, рідке повітря нагрівається і розширюється, таким чином приводячи в рух турбіну і вивільняючи електрику назад в мережу.

Така установка потужністю 50 МВт, розташована недалеко від Манчестера, може живити приблизно 50 тисяч будинків.

Система була розроблена Пітером Дірманом, винахідником-самоучкою з Хартфордшира. Введення в комерційну експлуатацію забезпечив грант у 10 мільйонів фунтів стерлінгів, наданий урядом Великобританії.

Установка, зазначають дослідники, менш ефективна, ніж традиційні батареї, але перевага рідкого повітря полягає в низькій вартості резервуарів для зберігання — так що її можна легко масштабувати.

Крім того, на відміну від батарей, зберігання рідкого повітря не вимагає мінералів, які можуть стати більш рідкісними в міру того, як світ буде рухатися в бік енергетичних систем, заснованих на відновлюваній енергії.