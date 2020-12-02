Звичні нам вентилятори або дмуть в одному напрямку, або рухаються з боку в бік по фіксованій траєкторії. Новий вентилятор Follow Fan буде відстежувати рухи людини і автоматично наводити пропелер.

Проєкт розробили інженери-програмісти з Міннесоти Нейт Елке та Ай Сахір. Виглядає Follow Fan як звичайний вентилятор, але в центрі його решітки встановлена камера, розповідають на офіційному сайті розробки.

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Що відомо

Система комп'ютерного зору на вбудованому мікропроцесорі аналізує відеопотік з камери, і визначає місцезнаходження людини. Далі відбувається фокусування на силуеті і вентилятор повертається.

Коли користувач залишає кімнату, відбувається автоматичне відключення для оптимізації енергоспоживання, а потім вентилятор знову включається, коли людина повертається в поле зору. При цьому Follow Fan можна запрограмувати й на стандартний режим.

Дивіться презентацію пристрою від його розробників: відео

Стурбованих конфіденційністю інформації потенційних користувачів розробники запевняють, що пристрій працює в офлайн режимі, тому їх відео нікуди не відправляється і не зберігається в Інтернеті.

Follow Fan важить 9,5 кілограма, діаметр лопатей становить 50 сантиметрів, кут повороту – 135 градусів. У продажу вентилятора поки немає. Він збирає гроші на Kickstarter.

Ціна

Якщо проєкт матиме успіх, попередня ціна становить 299 доларів – 8 500 гривень. Але зараз його можна отримати, пожертвувавши 199 доларів.