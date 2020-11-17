Україні будуть впроваджувати цифрові рішення, що допоможуть у боротьбі з коронавірусом. Зокрема, є 5 основних рішень, щодо цифровізації та централізації збору інформації про факти, підозри і випадки інфекційних захворювань.

Про це заявив прем'єр міністр Денис Шмигаль під час виступу в Верховній Раді. За його словами, усі ці проєкти наразі перебувають на етапі розробки, інформує 24 канал.

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5 основних цифрових рішень

Кабмін планує запровадити QR-коди для відвідування громадських місць. Вони будуть генеруватися централізовано, при цьому розміщувати їх будуть самі заклади.

Подібна система діє у Великій Британії. Ми будемо рухатися і станемо другою країною у світі, яка запровадить подібні заходи,

– каже Шмигаль.

Ще одне цифрове рішення – впровадження електронного направлення на ПЛР-тест, що дасть змогу відслідковувати черги.

Також Кабмін планує запровадження електронного рецепту на ліки та розширити програму "Доступні ліки" на антибіотики, необхідні для боротьби з COVID-19.

У планах – вдосконалення мобільного додатку "Дій Вдома" із впровадженням автоматичних штрафів за порушення режиму самоізоляції.