Вхід в громадські місця через QR-коди: Шмигаль розповів про 5 основних цифрових рішень
Україні будуть впроваджувати цифрові рішення, що допоможуть у боротьбі з коронавірусом. Зокрема, є 5 основних рішень, щодо цифровізації та централізації збору інформації про факти, підозри і випадки інфекційних захворювань.
Про це заявив прем'єр міністр Денис Шмигаль під час виступу в Верховній Раді. За його словами, усі ці проєкти наразі перебувають на етапі розробки, інформує 24 канал.
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5 основних цифрових рішень
Кабмін планує запровадити QR-коди для відвідування громадських місць. Вони будуть генеруватися централізовано, при цьому розміщувати їх будуть самі заклади.
Подібна система діє у Великій Британії. Ми будемо рухатися і станемо другою країною у світі, яка запровадить подібні заходи,
– каже Шмигаль.
Ще одне цифрове рішення – впровадження електронного направлення на ПЛР-тест, що дасть змогу відслідковувати черги.
Також Кабмін планує запровадження електронного рецепту на ліки та розширити програму "Доступні ліки" на антибіотики, необхідні для боротьби з COVID-19.
У планах – вдосконалення мобільного додатку "Дій Вдома" із впровадженням автоматичних штрафів за порушення режиму самоізоляції.
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