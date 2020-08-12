Компанія Rakuten Viber запускає нові інструменти для боротьби зі спамом. Відтепер користувачі додатку зможуть фільтрувати повідомлення та запрошення до різних груп.

Про це 24 каналу повідомили у пресслужбі Rakuten Viber. В компанії також наголосили, що функція буде захищена додатковими заходами безпеки.

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Деталі

Користувачі Viber зможуть самостійно вирішувати, хто може додавати їх до спільнот та групових чатів – будь-хто чи лише їхні контакти.

Щоб внести змінити потрібно:

Перейти у розділ "Додатково"

Далі вибрати "Налаштування"

Обрати "Конфіденційність"

Натискаємо на "Групи"

Обираємо "Список тих, хто може додавати мене до групових чатів".

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Також в компанії кажуть, що відтепер запрошення до спільнот та групових чатів від невідомих користувачів Viber будуть автоматично надходити до нової течки із запитами на спілкування. Це допоможе структурувати основний список чатів та вберегти його від небажаних запитів.

Наразі послуга перебуває на стадії тестування. Та вже незабаром вона стане доступною для всіх користувачів.