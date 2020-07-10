У п'ятницю, 10 липня, українці стикнулися з проблемами у роботі популярного месенджера Viber. Додаток "вилітає" при спробі його запустити. Проблеми зачепили й інші додатки – не працює TikTok, Tinder, monobank, OLX а в інших країнах проблеми з роботою Spotify та додатками на iOS.

Численна кількість скарг зафіксовані ресурсом DownDetector свідчать про те, що користувачі стикнулися з масовими проблемами в роботі багатьох додатків. Деякі програми продовжують працювати в офлайн режимі однак більшість додатків, такі як Viber чи TikTok просто відмовляються працювати, повідомляє The Verge.

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Що стало причиною збоїв

Наразі точна причина відключень ще не підтверджена, однак ранні звіти свідчать про те, що проблема викликана неполадками пов'язаними з SDK Facebook для iOS. Багато додатків використовують його для управління входами користувачів.

Серед іншого безліч розробників на GitHub повідомили про проблеми з їх додатками.

There's another facebook SDK issue that lead's to our iOS app to crash on launch again along with major apps like Spotify & Pinterest @fb_engineering — Peter Juras (@peterjuras) July 10, 2020

Зверніть увагу! Проблема стосується лише користувачів пристроїв під управлінням iOS. Користувачі аджетів на базі Android можуть використовувати додатки без проблем.

Коли все полагодять

Сьогодні вранці Facebook заявив на своїй платформі для розробників, що "знає про проблему з SDK і займається її вирішенням".

Аналогічна проблема, пов’язана з SDK у Facebook, трапилася у травні і зачепила десятки додатків. Проблеми здебільшого були вирішені того ж дня, тому можна очікувати що й цього разу все полагодять швидко.