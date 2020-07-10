Viber, TikTok, та інші додатки не працюють через збої в Facebook: Цукерберг зламав інтернет
У п'ятницю, 10 липня, українці стикнулися з проблемами у роботі популярного месенджера Viber. Додаток "вилітає" при спробі його запустити. Проблеми зачепили й інші додатки – не працює TikTok, Tinder, monobank, OLX а в інших країнах проблеми з роботою Spotify та додатками на iOS.
Численна кількість скарг зафіксовані ресурсом DownDetector свідчать про те, що користувачі стикнулися з масовими проблемами в роботі багатьох додатків. Деякі програми продовжують працювати в офлайн режимі однак більшість додатків, такі як Viber чи TikTok просто відмовляються працювати, повідомляє The Verge.
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Що стало причиною збоїв
Наразі точна причина відключень ще не підтверджена, однак ранні звіти свідчать про те, що проблема викликана неполадками пов'язаними з SDK Facebook для iOS. Багато додатків використовують його для управління входами користувачів.
Серед іншого безліч розробників на GitHub повідомили про проблеми з їх додатками.
Коли все полагодять
Сьогодні вранці Facebook заявив на своїй платформі для розробників, що "знає про проблему з SDK і займається її вирішенням".
Аналогічна проблема, пов’язана з SDK у Facebook, трапилася у травні і зачепила десятки додатків. Проблеми здебільшого були вирішені того ж дня, тому можна очікувати що й цього разу все полагодять швидко.