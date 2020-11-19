Популярний месенджер Viber запустив в Україні послугу оплати за послуги чи товари просто в месенджері. Функція отримала назву Chatbot payments і працює за допомогою чат-ботів через електронні гаманці.

За презентацією стежив і 24 канал. Важливо, що Україну обрали першою країною, де запускають Chatbot payments.

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"Україна зробила великий вплив на успіх Rakuten Viber протягом останнього десятиліття, і ми постійно шукаємо нові можливості для розширення нашої екосистеми та впровадження ширшого асортименту функцій", – розповіла директорка з глобального розвитку компанії Rakuten Viber Анна Знаменська.

Що можна оплатити

Одразу після запуску Chatbot payments ця послуга з'явилась у низці чат-ботів.

Наприклад, чат-бот для оплати електроенергії YASNO

чат-бот для пошуку квитків на поїзди RailwayBot,

чат-бот для поповнення мобільного Portmone,

чат-бот Synevo, де тепер можна оплатити купівлю медичних тестів та інших лабораторних послуг.

Як налаштувати

Спочатку потрібно перевірити, чи банк користувача підтримує цю функцію. далі потрібно прив’язати кредитну або дебетову карту до електронного гаманця мобільного телефона. після цього функція оплати стане доступною у всіх ботах з блакитною відміткою.

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Також у компанії наголошують, що Viber використовує наскрізне шифрування, тож конфіденційні дані користувачів захищені.

Надалі месенджер планує додати цю послугу у чат-боти магазинів, що можуть продавати товари та послуги та обробляти вхідні платежі одразу в Viber.