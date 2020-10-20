Популярний месенджер Viber запустив нову важливу функцію. Мова йде про теку із запитами на спілкування. Зараз усі запити на спілкування та запрошення до групових чатів та спільнот від невідомих користувачів будуть надходити до окремого розділу.

Цю теку користувач побачить відразу після отримання першого такого запиту від невідомого контакту, повідомили 24 каналу у пресслужбі Rakuten Viber.

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Для чого

Як пояснюють у компанії, таким чином користувачі Viber зможуть фільтрувати вхідні повідомлення та вирішувати, з ким хочуть комунікувати, а з ким – ні.

При цьому невідомий контакт не зможе переглянути статус надісланого повідомлення та дізнатись, чи прочитав отримувач інформацію поки користувач не приймає запит.

Нові функції

Також виробник месенджера додає, що ця послуга лише один із декількох нових інструментів боротьби зі спамом, які зменшать розповсюдження спаму та забезпечать додатковий рівень конфіденційності користувачів. Вже наступного тижня з'явиться ще одна функція – це нагадування про дні народження користувачів.

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Що стосується теки із запитами, то вона стане доступною після оновлення месенджера як для мобільних пристроїв на базі Android і iOS, так і для десктопної версії.