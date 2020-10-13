Популярний месенджер Viber додав нову функцію встановлення нагадувань у "Моїх нотатках". За її допомогою користувачі зможуть легко створювати та впорядковувати свої нагадування.

Як розповіли 24 каналу у пресслужбі Rakuten Viber, нова функція створення нагадувань дає змогу слідкувати за графіком та пам’ятати про важливі події чи справи.

До теми У Viber запрацювали емодзі для реакції на повідомлення

Як створити нагадування

Для того, щоб створити нагадування, потрібно затиснути будь-яке повідомлення та обрати функцію "Встановити нагадування". Далі користувач обирає час та дату, коли спрацює опція. Також можна обрати опцію, щоб це нагадування повторювалось. У обраний час та день платформа надішле вам нагадування.

У Viber з'явилася нова корисна функція / Фото пресслужба Viber

Також у "Моїх нотатках" користувачі можуть:

Робити нотатки про завдання, події;

Відмічати та приховувати виконані завдання;

Зберігати повідомлення з інших чатів.

Цікаво Не можуть люди жити в страху: Viber може припинити інвестиції в Білорусь

Коли запрацює функція

Ця послуга вже доступна для власників смартфонів на базі Android. Користувачі iPhone отримають доступ до функції вже найближчим часом.