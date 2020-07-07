У Viber з'явилась нова функція – повідомлення, що зникають
Популярний месенджер Viber додав нову цікаву функцію. У новій версії програми з'явиться можливість налаштовувати зникаючі повідомлення у звичайних чатах. Ця послуга вже доступна для українських користувачів.
Як раніше повідомляли у Viber, послуга стала доступною після оновлення месенджера. Як зрозуміти, що вам доступна нова послуга? В особистих чатах ви побачите значок таймера.
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Аби запустити зворотний відлік потрібно натиснути на нього і вибрати проміжок часу. Можна запланувати зникнення через 10, 30 секунд, а також через хвилину, годину або день. Коли час вийде – повідомлення буде видалено в обох учасників чату.
Як відправити "зникаюче" повідомлення
Щоб створити повідомлення, яке згодом зникне, потрібно:
- Вибрати значок таймера та натиснути на нього.
- Після цього обираємо час, за який воно буде видалено.
- Надрукувати і відправити повідомлення.
Це все. Через зазначений вами час повідомлення буде видалено автоматично.
Як відправити зникаюче повідомлення у Viber / Скріншот
Для чого функція
Якщо ви вважаєте, що зникаючі повідомлення потрібні лише для шпигунських ігор, насправді це не так.
Як приклад, у компанії показали, як учасники чату обмінюються даними про банківську картку. Цією інформацією можуть скористатись шахраї. Тож безпечніше буде її видалити. Це може стосуватись і знімків, наприклад фото документів, або ж зображення інтимного характеру – краще буде, якщо вони не залишатимуться в історії чату.
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Важливо, якщо хтось із співрозмовників зробить скріншот повідомлення, яке має зникнути, інший учасник чату дізнається про це.
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Безпека у Viber
Функція видалення повідомлень у Viber з'явилася ще у 2015 році. З 2016 року месенджер використовує наскрізне шифрування за замовчуванням для всіх дзвінків і повідомлень. Тобто ані сторонні особи, ані розробники не мають доступу до змісту чатів. У 2017 році месенджер запустив приховані і секретні чати.