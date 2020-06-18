Єгор Соболєв добре відомий як журналіст, громадський діяч, а також народний депутат. Але це все в минулому – зараз чоловік освоює нову професію – програміста.

Про свій досвід у вивченні програмування Соболєв розповів в інтерв’ю dou.ua.

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З чого починав

Кардинально змінити сферу роботи екснардеп вирішив у 2019 році. Спочатку він пройшов онлайн-курс на безкоштовній платформі Prometheus. Далі був ще один курс Mate Academy, де він вивчав мову програмування Python, а потім ще й мову Java.

На мене дивилися, напевно, як на дивака: що він тут взагалі робить якийсь 42-річний дядько з Верховної Ради? Але мені це тільки додавало енергії,

– зізнався Соболєв.

Перша робота

Як розповів екснардеп, у березні цього року він почав дуже активно надсилати резюме. В одній компанії його навіть відібрали до числа найкращих. Але попрацювати так і не вдалось – цю вакансію скасували через карантин.

Через знайомих Соболєв познайомився із співзасновником стартапу щодо обробки відкритих даних Data Ocean. Цей сервіс допомагає компаніям обробляти великі обсяги відкритих даних для пошуку нових клієнтів і ринків.

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"Грошей у проєкті я поки що не отримую, працюю за досвід. Бачу, що досвід на моєму нинішньому рівні – це найважливіше. Ще радує те, що я фактично продовжую свої перші закони в парламенті”, – додав колишній народний депутат.