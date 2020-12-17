У Києві відбувся кіберспортивний матч із CS:GO. Змагались команда ветеранів АТО Joint Forces Kyiv і українською командою 55+ Ageless Shooters. Подія відбулась в рамках соціального проєкту Української Професійної Кіберспортивної Асоціації "Відповідальність Ліга".

Про це 24 каналу розповіли у пресслужбі Lenovo, яка є одним і партнерів турніру.

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Протистояння завершилося з рахунком 3:0, на користь команди ветеранів АТО. Нагадаємо, Joint Forces Kyiv створили у серпні 2020 року як частина соціального проєкту UPEA.

Команду Ageless Shooters заснували за ініціативи компанії Lenovo, її учасники – старше покоління віком 55+.

Матч із CS:GO

"Цей шоу-матч став чудовим прикладом того, яким ми бачимо кіберспорт в UPEA – без меж, абсолютно інклюзивним для всіх охочий, незалежно від статі, віку, соціального статусу тощо. Такі змагання будуть постійними в календарі проєктів, що проводяться під егідою Асоціації у 2021 році", – розповів член правління UPEA Олег Рибалка.

При цьому Тарас Джамалов, генеральний директор компанії Lenovo в Україні, закликав приєднуватися до кіберспорту, а також долучати своїх батьків до таких змагань.