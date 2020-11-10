Спеціаліст з даних компанії Atlassian Арік Фрідман опублікував дослідження про те, як масовий перехід на віддалену роботу через пандемію COVID-19 викликав порушення балансу між роботою та особистим життям. За даними дослідження, новий режим роботи забирає години особистого часу.

Фрідман зі своєю командою вивчили дані з продуктів Atlassian – Jira, Confluence і Bitbucket. Зокрема, фахівці досліджували, як користувачі взаємодіють з програмами, щоб відстежити статистику і виділити приблизну тривалість робочого дня. Так, команда дослідників враховувала такі події, як створення документа або правка коду у своїх сервісах – а перший та останній час активності вони вважали межами робочого режиму., зазаначено у дослідженні.

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Фахівці порівняли дані січня-лютого 2020 року з квітнем і травнем. За словами Фрідмана, результати виявилися "вражаючими" – перехід на віддалену роботу спровокував істотні зміни тривалості робочого дня.

Результати досліджень

Так, наприклад, користувачі з Великобританії стали працювати на півгодини довше, ніж звичайно, а в Ізраїлі різниця в тривалості склала цілих 47 хвилин на користь роботи. При цьому у більшості країн користувачі частіше пізніше закінчували роботу, ніж починали її раніше: так, в Індії співробітники йшли на 25 хвилин пізніше, а починали день на 7 хвилин раніше, а в Канаді – закінчували пізніше на 26 хвилин при 5 хвилинах різниці вранці.



Дані дослідження з різних країн

Серед винятків – Німеччина (робочий день починався на 15 хвилин раніше і закінчувався на 14 пізніше) і Південна Корея (2 і 5 хвилин). Однак загалом у всіх досліджених країнах картина була схожа – співробітники працюють довше ніж зазвичай, жертвуючи на робочий час свої особисті години.

Крім того, Фрідман і команда проаналізували інтенсивність роботи, використовуючи дані про розподіл активності користувачів у відношенні до іншої частини дня. За словами фахівців, в загальних рисах інтенсивність змінилася, проте на графіках помітно, що після початку локдауну активність користувачів стала сильно меншою в середині робочого дня, у той час як вранці й ввечері співробітники працюють більше, ніж раніше. При цьому на графіках видно, що у всіх країнах в 13-14 годині дня активність різко збільшилася, попри те, що загалом середина дня просіла – ймовірно, це пов'язано з тим, що в режимі віддаленої роботи людям не потрібно йти куди-небудь на обід, як це було до початку самоізоляції.

Підсумки

Результати досліджень показують, що компаніям необхідно витрачати більше зусиль на те, щоб адаптувати персонал до віддаленій роботі, оскільки збільшення робочого дня за рахунок особистого часу може призвести до вигоряння, пише Фрідман. Про це свідчать і дані опитування, проведеного компанією Paper Giant на замовлення Atlassian: більше ніж половина респондентів повідомила, що їм стало набагато важче розмежовувати роботу й вільний час. Крім того, 23% опитаних співробітників заявили, що в неробочі години думають про роботу більше, ніж раніше.

Про ризик вигоряння через віддалену роботу заговорили і у Всесвітній організації охорони здоров'я: у вересні ВООЗ оновила визначення професійного вигорання в своєму довіднику медичних діагнозів. За даними організації, на тлі розвитку віддаленої роботи його симптоми стали з'являтися все частіше. Раніше його характеризували як "синдром загального стресу", а тепер – як "синдром …, що виникає у результаті хронічного стресу на робочому місці, з яким не вдалося успішно впоратися".