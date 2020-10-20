Чимало великих технологічних компаній планують або вже дозволили працівникам працювати віддалено навіть після карантину. Все тому, що вони довели ефективність роботи поза офісом. Однак, так продуктивно працюють не усі розробники.

Так, працівники корпорації Google навпаки демонструють різке зниження продуктивності під час віддаленого режиму роботи, передає The Information.

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Як свідчать внутрішні дослідження, показники роботи у деяких співробітників впали на 45%. Так, за II квартал тільки 31% інженерів компанії відзначили, що відчувають себе дуже продуктивними.

При цьому 53% розробників задоволені тим, як справляються з робочими навантаженнями. У компанії кажуть, що "відчуття продуктивності" серед розробників зараз на дуже низькому рівні і ця проблема особливо серйозно стоїть перед новачками.

Ті, у кого з'явилися проблеми з робочими навантаженнями, працювали з кодом на 30% менше. Вони здійснювали на 45% менше змін в репозиторіях Google.

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У той же час, розробники, що нейтрально або позитивно оцінюють свою продуктивність, опрацювали на 20% менше змін. Ці зміни, CL (changelists) – одна з ключових метрик для вимірювання продуктивності розробників в Google.