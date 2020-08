На YouTube-каналі Microsoft з'явилося нове відео під назвою The new Microsoft icons: diverse and connected. Воно присвячене новим іконка додатків у Windows 10.

Яскравий анімаційний ролик тривалістю 40 секунд показує трансформацію "різноманітних, але пов'язаних" іконок із звичайних об'єктів, повідомляє 24 канал. Цікаво У Windows 10 з'явилася функція прив'язки відеокарти до певної програми Відео присвячене новим іконкам Windows 10 Microsoft регулярно випускає подібні матеріали для своїх продуктів: наприклад, футуристичний анонс темного режиму в Office і привітання зі встановленням Windows 10 на мільярд пристроїв. Системні іконки в новому стилі представлені у попередній версії Windows 10 Insider Preview Build 19569, яка вийшла у лютому цього року. Влітку Microsoft анонсувала оновлений зовнішній вигляд панелі "Пуск".