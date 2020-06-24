У квітні розробники Telegram оголосили про плани додати в месенджер функцію безпечних групових відеодзвінків до кінця 2020 року. Користувачі зрозуміли, що чекати появи відеодзвінків найближчим часом не варто, але раптово нова функція з'явилася у тестовій версії додатка.

Як повідомляє 24 канал, функція відеодзвінків дебютувала в бета-версії Telegram з номером 6.3 для iOS. За замовчуванням вона відключена.

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Як активувати відеодзвінки в Telegram

Для активації необхідно включити експериментальні функції в прихованому меню Debug, для виклику якого потрібно 10 разів натиснути на іконку шестерні вкладки "Налаштування".

Як працюють відеодзвінки

Після активації нової опції у профілі користувачів, які також включили її, можна знайти кнопку для здійснення відеодзвінка. Під час розмови можна вибирати між основною та фронтальною камерою, а також відключати мікрофон. Групові дзвінки поки не підтримуються.

Інші зміни в Telegram

Серед інших змін в останній беті було виявлено наступне:

можливість автоматично вимикати повідомлення і переміщати в архів чати з користувачами, які не були додані в контакти;

переклад відео в режим "картинка в картинці", вимикання предогляду медіа в списку чатів і вибір аватара з раніше використаних.

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Коли відеодзвінки в Telegram будуть доступні

Про терміни появи всіх цих нововведень у стабільній версії Telegram нічого не повідомляється.