В основному виробники закладають потенціал для розгону пам'яті відеокарти на етапі розробки і випуску. Це дозволяє працювати з більш потужними програмами.

До процесу в будь-якому випадку слід підходити уважно. Перед початком роботи потрібно перевірити запас потужності блоку живлення біля комп'ютера. Якщо його не вистачить, як мінімум нічого не вийде. У гіршому випадку можна пошкодити ПК.

Для прикладу візьмемо середньоглибокий nVidia GeForce GTX 1080 Ti. Енергоспоживання карти – 600 Вт. Значить потужність блоку живлення повинна бути трохи вище – 650-700 Вт. Сам процес не надто складний, якщо використовувати правильні програми і зі знанням підійти до реалізації.

Як розігнати відеокарту: відповідні програми для оверклокінгу

Знадобляться три програми. Вони безкоштовні, але важливо завантажувати їх з офіційного сайту. Софт використовується поперемінно, в тому порядку, в якому буде описано далі:

GPU-Z. Використовується для того, щоб дізнатися технічні характеристики графічного чипа. Показує частоту пам'яті і ядра, а також частоту роботи самого чипа. В процесі оверклокінгу змінюється частота пам'яті (Memory Clock) і чипа (Core Clock). Значення Default Clock показує користувачеві базову частоту, а GPU Clock – потенційну, тобто ту, що розганяємо.

MSI Afterburner. Утиліта, яка використовується безпосередньо для прискорення відеокарти. Однаково підходить для чипів AMD і nVidia.

Furmark. Програма, яка необхідна для стресового тестування графічного процесора.

Під безпечним розгоном мають на увазі послідовне використання зазначеного софта. Покроково розберемо, як буде реалізовуватися завдання.

Крок 1. Підготовка ПК до оверклокінгу

Вимкніть комп'ютер від мережі живлення. Зніміть бічну стінку системного блоку і при необхідності позбудьтеся пилу, що накопичився. Найголовніше – прибрати його з фільтрів.

Далі перевірте запас потужності блоку живлення, про що ми говорили ще на початку статті. Для перевірки зайдіть в будь-який інтернет-магазин і знайдіть модель відеочипа. У характеристиках буде графа «Рекомендований блок живлення», яка і містить потрібну інформацію. Пам'ятайте, що якщо в рекомендаціях зазначено значення 400 Вт, потужність блоку повинна бути 450-500 Вт. Інакше після розгону комп'ютер почне виснути і довільно вимикатися.

Остання частина підготовки – настройка схеми управління живленням. Вам потрібно встановити збалансований або режим високої продуктивності. Вибирати економний режим не рекомендується.

Крок 2. Встановлення офіційного софта

Ми вже відзначили, які програми знадобляться для розгону відеокарти. Перейдіть на офіційний сайт і встановіть їх.

Крок 3. Перевірка актуальної продуктивності

Відкрийте програму GPU-Z. В першу чергу порівняйте два значення – Default Clock і Boost. Вони відображаються в передостанній сходинці і відповідають за базову частоту і поточну, відповідно. Якщо цифри відрізняються, розробники передбачили заводський розгін при запуску ігор. В цьому випадку прискорення відеокарти через програму Afterburner дозволить додати потужності поверх передбаченої. При цьому розрив буде не таким великим, якби заводське прискорення не передбачалося. Далі перевірте рядок вище, де потрібно шукати три значення: GPU Clock, Default Clock і Memory.

Так, у верхньому рядку ви побачите поточні значення без урахування заводського розгону, а в нижній – базові значення. При цьому цифри в однойменних пунктах повинні збігатися. Якщо вони не збігаються, адаптер вже розігнаний. Як прискорити чіп в цьому випадку? Скинути попередні налаштування через MSI Afterburner.

Крок 4. Підвищення частоти

Тепер переходимо безпосередньо до розгону. Відкрийте програму MSI Afterburner. Швидше за все, ви побачите версію з новим інтерфейсом, він менш зручний, ніж старий. Тому рекомендуємо перейти до розділу «Інтерфейс» і поміняти його на старий – Default MSI Afterburner v3 Skin.

Для прискорення використовуються три повзунки:

Power Limit – підвищує енергоефективність карти.

Core Clock – збільшує кількість мегагерц в ядрах.

Memory Clock – пришвидшать відеопам'ять.

Перед тим, як рухати повзунки, натисніть кнопку Reset. Якщо чіп вже розігнаний, попередні налаштування будуть скинуті.

Повзунок Power Limit рекомендуємо відразу викрутити на максимум. З рештою працюйте акуратніше. Зупинятися на конкретному рівні варто після тесту.

Після Power Limit переходите до повзунка Core Clock. Для початку додайте близько 100 одиниць. Потім проведіть тест в Furmark. Якщо ніяких проблем не виникло, можна збільшити показник і провести тест повторно. Порядок використання програми Furmark опишемо далі.

Крок 5. Тестування змін

Важливо розуміти, як правильно провести стрес-тест. Як ми вже сказали, спочатку потрібно додати потужності показником Core Clock. Після збільшення відкрийте утиліту Furmark і стежте за тим, як буде відпрацьовувати відеокарта. Бажано збільшити температуру плати до 80 °. В середньому на це йде 10, іноді 15 хвилин. Якщо після нагрівання до вказаної відмітки з'являться артефакти або драйвер графічного адаптера перестане працювати, поверніться в MSI Afterburner і знизьте частоту.

Якщо збоїв не було, показник можна збільшити ще й провести стрес-тест повторно. Ваше завдання – знайти верхню межу частоти, при якій чіп не буде давати збої під час роботи.

Як тільки знайдете межу для Core Clock, повторіть дії для Memory Clock. Коли знайдете оптимальний рівень для двох параметрів, протестуйте їх спільно. Фінальний етап – це тестування під час реального ігрового процесу. Запустіть ресурсномістку гру на кшталт Battlefield 1 і просто насолоджуйтеся нею. Якщо протягом години система не виб'є вас з гри, можна вважати, що розгін пройшов успішно.