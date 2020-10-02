Українці зможуть відкривати банківський рахунок віддалено в онлайн-режимі. Це можна зробити за допомогою цифрового паспорта.

Як розповіли у Міністерстві цифрової трансформації, Нацбанк спростив процедуру віддаленої ідентифікації та верифікації банківських клієнтів.

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Так, для дистанційного відкриття рахунку не потрібно буде пред’являти ID-картку чи закордонний паспорт. Для цього достатньо буде документів Дії.

Щоправда, цей метод стане доступним після того, як банк підключиться до систем Мінцифри.

Як це зробити?

Спочатку користувачеві потрібно авторизується в Дії.

Після ідентифікації у клієнта відобразяться цифрові документи;

Після цього банк отримає дані клієнта та додатково робить його фотофіксацію методом розпізнавання реальності особи.

Це все – користувач може користуватися послугами банку.

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Також громадяни зможуть ділитися цифровою копією ID-картки або закордонного паспорта у відділенні банку. Наразі ця послуга перебуває на стадії тестування.