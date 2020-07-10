Android 11 все ще перебуває на стадії бета-тестування, але розробники Google вже почали відповідати на запитання, пов'язані з подальшими версіями популярної мобільної ОС. Зокрема, вони вже розповіли користувачам Reddit про нові функції, які може отримати Android 12.

Як запевняють представники софтмейкера, у компанії вже не перший рік працюють над випуском функції довгих скріншотів, що дозволяють захопити всю сторінку по вертикалі, або зробити знімок об'ємного поста в соціальній мережі, розповідає androidcentral.

Головна проблема, яка стала на шляху впровадження нової фішки в Android 11, полягає у тому, що такий формат повинен бути "зрозумілий" будь-яким встановленим додаткам.

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Хмарні бекапи в Android 12

Крім того, в Google опрацьовують більш гнучку концепцію налаштувань при створенні резервних копій. Зокрема, ведеться обговорення збільшення ліміту даних для додатків, який зараз обмежується 25 мегабайтами, і функції контролю бекапів при наявності декількох пристроїв, що працюють під одним обліковим записом.

Очікується, що одночасно з переходом на хмарне зберігання резервних копій розробники "вб'ють" функцію копіювання образів на десктопи через ADB.

"Створення резервної копії на ноутбук або настільний комп'ютер – це не той сценарій використання, який ми вважаємо пріоритетним. Інвестування як у хмарні резервні копії, так і в перехід з одного пристрою на інший буде корисним для більшого числа користувачів. Фактично ми збираємося відмовитися від резервного копіювання за допомогою ADB в наступних версіяч Android", – заявили в компанії.

Контроль додатків

Google також продовжить активно контролювати будь-які сторонні додатки, які запускаються на пристрої. Зокрема, в Android 12 під строгий контроль потраплять програми, що працюють у фоновому режимі. Нарешті, представники компанії пообіцяли поліпшити жестовую навігацію, а також надати "більше свободи" для сторонніх лаунчерів.

Описані зміни частково будуть представлені вже в Android 11. Детальніше про всі можливості Android 12 компанія розповість лише ближче до моменту релізу, який відбудеться у 2021 році.