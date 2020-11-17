Один із найвідоміших у світі хакерів Пейтер Затко очолив службу безпеки у соцмережі Twitter. Там він буде займатися боротьбою з дезінформацією, технічними багами і маніпуляціями з платформою.

Пейтер Затко відомий під псевдонімом "Мадж". Після 45-60-денного випробувального терміну хакер візьме на себе управління ключовими функціями безпеки, передає Gadgets.ndtv.com.

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"Я не знаю, чи зможе хтось налагодити безпеку Twitter, але Пейтер Затко був би першим в моєму списку", - заявив топ-менеджер Google та колишній бос Затко в DARPA Ден Кауфман.

Раніше, нагадаємо, хакер керував безпекою в єдинорога електронних платежів Stripe. До цього він працював над спеціальними проєктами в Google. Крім того, він працював в Агентстві перспективних оборонних досліджень і проєктів Пентагону (DARPA) над видачею ґрантів на проєкти з кібербезпеки.

Проблеми з безпекою у Twitter

Нагадаємо, то то, що у соцмережі серйозні проблеми із безпекою стало відомо в середині липня. Тоді хакери зламали Twitter-акаунти багатьох світових лідерів та знаменитостей. У них на сторінках з'явилося повідомлення:

"Я з радістю подвоюю всі платежі, відправлені на мою адресу BTC! Ви відправляєте 1000 доларів, я повертаю 2000 доларів! Робіть це тільки протягом наступних 30 хвилин".

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Всього за кілька годин шахраї вже встигли "заробити" понад 100 тисяч доларів. Внутрішнє розслідування показало, що доступ до конфіденційної інформації хакери отримали зсередини компанії.