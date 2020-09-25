Хоча Windows XP недавно виповнилося 19 років, а її підтримка була припинена ще в 2014 році, ця ОС досі використовується в ролі основної на деяких ПК і терміналах. Як з'ясувалося, пам'ятають про дітище Microsoft не тільки користувачі, але й хакери: вихідний код операційної системи недавно виявили у вільному доступі.

За даними vxunderground, архів з кодом Windows XP розмістили на американському форумі 4chan. Через чотири години після публікації гілка обговорення була заархівована, але деякі мережеві інформатори вже заявили про справжність завантажених на ресурс даних.

Цікаво Браузер Microsoft Edge для систем Linux вийде у жовтні: особливості веб-переглядача

Наскільки це серйозно

На думку експертів в області IT-безпеки, поява в мережі коду Windows XP навряд чи загрожує серйозними проблемами її поточним користувачам: через їх невеликої кількості вони не уявляють фінансової привабливості для хакерів.



Вихідний код Windows XP злили в мережу

Однак, з огляду на те, що Windows розвивалася як безперервна серія оновлень за останні два десятиліття, зловмисники потенційно можуть знайти підхід до різних механізмів, які забезпечують злом більш сучасних версій операційних систем, включаючи Windows 10.

Microsoft остаточно припинила підтримку Windows XP у 2014 році: користувачі системи не отримують нові функції і патчі безпеки. За даними NetMarketShare, ця версія ОС продовжує функціонувати на 1,26% всіх комп'ютерів, з яких здійснюють серфінг в інтернеті.

Реакція Microsoft

Компанія Microsoft наразі ситуацію з розміщенням початкових кодів своєї ОС в інтернеті не прокоментувала.