Талановиті українські вчені зробили неабиякий внесок у розвиток науки не тільки в Україні, а й у цілому світі. Про дивовижні винаходи, які вплинули на історію – читайте в нашому матеріалі.

До Всесвітнього дня науки редакція 24 каналу підготувала підбірку винаходів українців, які вплинули на розвиток технологій у світі.

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Кінескоп

Скачковий механізм "равлик" розробили Йосип Тимченко з фізиком Миколою Любимовим. Цей механізм був взятий в основу створення кінескопа. А вже у 1893 році в Одесі були показані два фільми, які зняли за допомогою першого кінескопа.

Йосип Тимченко випередив братів Люм'єрів, але його пристрій не був запатентований.



Йосип Тимченко розробив механізм "равлик" / Фото wikipedia.org

До речі, Тимченко також розробив електронний годинник і мікрохірургічні інструменти для очних операцій.

Рентген

У 1886 році, ще до німця Вільгельма Рентгена, українець Іван Пулюй сконструював трубку, яка стала прообразом сучасних рентгенівських апаратів.

Саме Пулюй першим у світі зробив рентгенівський знімок людського скелета.



Іван Пулюй відкрив Х-промені / Фото mors.in.uа

Вертоліт

Київський авіаконструктор Ігор Сікорський, який емігрував до США, винайшов гвинтокрил. У 1931 році він запатентував проєкт машини, яка мала два пропелери – один на даху, інший на хвості.

І вже у 1939 році перший вертоліт VS-300 піднявся в небо. Згодом на його основі створили перший у світі гвинтокрил, який міг злітати з води та сідати на суші.



Гвинтокрил Сікорського здійснив перший політ у 1939 році / Фото з фейсбук- сторінки "Невідома Україна"

У 1970 році винахід Сікорського S-67 встановив абсолютний рекорд швидкості, а найкращою машиною вважається S-58. Усього він створив 18 моделей гелікоптерів.

Ракетний двигун

Сергій Корольов вважається конструктором радянської ракетно-космічної техніки та засновником космонавтики. Він разом із колегою Фрідріхом Цандером у 1931 році створили громадську організацію, яка вивчала реактивний рух.

У 1957 році Корольов запустив перший в історії штучний супутник Землі.



Корольов створив ракетний двигун / Фото savok.name

Годинник-глюкометр для діабетиків

Завдяки вченому з Закарпаття Петру Бобоничу діабетики можуть дізнатися рівень цукру у крові в будь-який момент. Глюкометр має вигляд наручного годинника, який без здачі крові може визначити вміст цукру.



Глюкометр для діабетиків у вигляді годинника / Фото zakarpatpost

Опріснення морської води

Професор Одеської державної академії холоду Леонард Смирнов розробив технологію опріснення морської води для пиття.

Морська вода, яку він заморозив особливим чином, перетворюється на кристали. З їх поверхні можна видалити солі, шкідливі речовини, а також важкі ізотопи водню.

Компакт-диск

Цікаво, що прообраз компакт-диска винайшов аспірант Київського інституту кібернетики В'ячеслав Петров ще в кінці 60-х років.

Тоді ця розробка носила суто науковий характер та використовувалася для супер ЕОМ (покоління обчислювальних машин).



Петров зі своїм винаходом / Фото nas.gov.ua