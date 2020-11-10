Винаходи українців, які змінили світ: цікава підбірка
Талановиті українські вчені зробили неабиякий внесок у розвиток науки не тільки в Україні, а й у цілому світі. Про дивовижні винаходи, які вплинули на історію – читайте в нашому матеріалі.
До Всесвітнього дня науки редакція 24 каналу підготувала підбірку винаходів українців, які вплинули на розвиток технологій у світі.
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Кінескоп
Скачковий механізм "равлик" розробили Йосип Тимченко з фізиком Миколою Любимовим. Цей механізм був взятий в основу створення кінескопа. А вже у 1893 році в Одесі були показані два фільми, які зняли за допомогою першого кінескопа.
Йосип Тимченко випередив братів Люм'єрів, але його пристрій не був запатентований.
Йосип Тимченко розробив механізм "равлик" / Фото wikipedia.org
До речі, Тимченко також розробив електронний годинник і мікрохірургічні інструменти для очних операцій.
Рентген
У 1886 році, ще до німця Вільгельма Рентгена, українець Іван Пулюй сконструював трубку, яка стала прообразом сучасних рентгенівських апаратів.
Саме Пулюй першим у світі зробив рентгенівський знімок людського скелета.
Іван Пулюй відкрив Х-промені / Фото mors.in.uа
Вертоліт
Київський авіаконструктор Ігор Сікорський, який емігрував до США, винайшов гвинтокрил. У 1931 році він запатентував проєкт машини, яка мала два пропелери – один на даху, інший на хвості.
І вже у 1939 році перший вертоліт VS-300 піднявся в небо. Згодом на його основі створили перший у світі гвинтокрил, який міг злітати з води та сідати на суші.
Гвинтокрил Сікорського здійснив перший політ у 1939 році / Фото з фейсбук- сторінки "Невідома Україна"
У 1970 році винахід Сікорського S-67 встановив абсолютний рекорд швидкості, а найкращою машиною вважається S-58. Усього він створив 18 моделей гелікоптерів.
Ракетний двигун
Сергій Корольов вважається конструктором радянської ракетно-космічної техніки та засновником космонавтики. Він разом із колегою Фрідріхом Цандером у 1931 році створили громадську організацію, яка вивчала реактивний рух.
У 1957 році Корольов запустив перший в історії штучний супутник Землі.
Корольов створив ракетний двигун / Фото savok.name
Годинник-глюкометр для діабетиків
Завдяки вченому з Закарпаття Петру Бобоничу діабетики можуть дізнатися рівень цукру у крові в будь-який момент. Глюкометр має вигляд наручного годинника, який без здачі крові може визначити вміст цукру.
Глюкометр для діабетиків у вигляді годинника / Фото zakarpatpost
Опріснення морської води
Професор Одеської державної академії холоду Леонард Смирнов розробив технологію опріснення морської води для пиття.
Морська вода, яку він заморозив особливим чином, перетворюється на кристали. З їх поверхні можна видалити солі, шкідливі речовини, а також важкі ізотопи водню.
Компакт-диск
Цікаво, що прообраз компакт-диска винайшов аспірант Київського інституту кібернетики В'ячеслав Петров ще в кінці 60-х років.
Тоді ця розробка носила суто науковий характер та використовувалася для супер ЕОМ (покоління обчислювальних машин).
Петров зі своїм винаходом / Фото nas.gov.ua
Що відомо про Всесвітній день науки?
Це свято відзначається щорічно 10 листопада. У глобальному масштабі Всесвітній день науки відзначили у 2002 році.
Завдання цього свята – привернути увагу до викликів, з якими зіштовхується наука, та збільшити підтримку наукової діяльності.
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