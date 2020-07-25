Представили новий струменевий принтер Selpic P1. Він отримав дуже компактний форм-фактор, що нагадує ручку. Цікаво, що він зможе друкувати на дуже різних поверхнях чорнилом восьми кольорів.

Ще один цікавий факт, Selpic P1 не потребує розетки і його можна розмістити навіть у нагрудній кишені, передає tuttotech.net.

Цікаво Найміцніше скло в історії: представили нову версію Gorilla Glass – відео

Цей струменевий принтер зручно тримати однією рукою. Вага аксесуара становить всього 92 грами.

Характеристики

Пристрій може надрукувати текст, логотипи, QR-коди і інший контент на різні види пористих поверхонь, наприклад папір, текстиль, шкіру і дерево.

Принтер може поміститись в кишені / tuttotech.net

Він працює від вбудованого акумулятора, ємністю 210 мАг. Цього має вистачити на 3,5 години автономності. Зарядка відбувається через порт USB Type-C.

Роздільна здатність друку Selpic P1 становить 600 dpi. Його друкуюча головка оснащена 300 соплами, розташованими на відстані 0,002 дюйма один від одного.

Пристрій також розпізнає перенесення рядка і підтримує режим швидкого друку – до 300 мм в секунду.

Може зацікавити Unihertz представила найменший у світі смартфон на Android 10

Керувати принтером можна за допомогою смартфона через Wi-Fi. Попередньо потрібно встановити фірмовий додаток. До речі, застосунок підтримує функцію розпізнавання мови, тож текст для друку можна надиктувати на мікрофон.

Ціна

Оформити попереднє замовлення Selpic P1 можна за ціною 99 доларів (приблизно 2 700 гривень).