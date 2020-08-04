Компанія британського мільярдера Річарда Бренсона показала концепт літака Mach 3, який повинен стати найшвидшим пасажирським повітряним судном у світі. Передбачається, що він зможе вмістити до 19 осіб і буде літати в три рази швидше за швидкість звуку.

Концепт пасажирського надзвукового літака буде розвивати швидкість Mach 3 (приблизно 3700 км/год). Про це повідомляється на сайті компанії.

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Таким чином, літак втричі випереджатиме швидкість звуку. Останнім пасажирським літаком, який літав швидше за швидкість звуку, був французько-британський Concorde, який припинив польоти в 2003 році. Concorde розвивав швидкість в 2440 км/год.

Особливості літака Virgin Galactic

Представлена ​​компанією концепція припускає, що літак зможе вміщати до 19 осіб і буде літати на висоті більше ніж 18 кілометрів. У кабінах можна буде змінювати планування, щоб "задовольнити потреби" пасажирів. Зокрема, можна буде ввести місця бізнес-класу. Літак розробляється для того, щоб надавати найрізноманітніші функції, серед іншого для здійснення тривалих комерційних рейсів. Він зможе злітати й приземлятися в аеропортах, як і будь-який інший пасажирський літак.



Концепта літака Mach 3 від Virgin Galactic

Наступний етап розробки дизайну буде присвячений, зокрема, вибору тих матеріалів, з яких буде зроблений Mach 3, зазначено в повідомленні. Команда розробників також займеться питаннями технічного обслуговування літака, шуму й викидів.

Virgin Galactic також підписала угоду з Rolls-Royce. Сторони домовилися спільно розробляти технології в області двигунів для літаків. Компанія наголосила, що її партнер – це "лідер у сфері передових технологій", який вже співпрацював з Concorde.