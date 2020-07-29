Космічна компанія Virgin Galactic, що належить мільярдерові Річарду Бренсону, активно працює над запуском туристів у космос. Зараз компанія показала інтер'єр кабіни туристичного космоплана VSS Unity класу SpaceShipTwo.

Virgin Galactic влаштувала віртуальну екскурсію космопланом та опублікувала відео на каналі в YouTube.

Важливо Чорнобильська цвіль може захистити космонавтів від радіації під час подорожі на Марс

Як кажуть в компанії, вони розробили дизайн, базуючись на досвіді космонавтів. Дизайн розробляли у співпраці з лондонським дизайнерським агентством Seymourpowell.

В ілюмінаторах можна буде спостерігати за Землею / techcrunch.com

Деталі

В салоні встановили автоматизоване освітлення, а також 16 камер, які будуть фіксувати все, що відбувається в польоті. Після прибуття туристи отримають ці фото, тож зможуть одразу поділитись ними у соцмережах.

Як виглядає корабель VSS Unity всередині: відео

У салоні встановлені крісла, які підходять як для перевантажень, так і для стану невагомості. Кожне крісло обладнане персональним екраном, на ньому турист зможе побачити дані про політ в режимі реального часу.

Цікаво Арабська "Надія" успішно стартувала на Марс: деталі про місію та видовищні відео

В кабіні також встановлено автоматичне освітлення, воно синхронізується із кожною фазою польоту. Також на кораблі є 12 ілюмінаторів, щоб туристи могли спостерігати за Землею.