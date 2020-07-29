Космічний туризм: Virgin Galactic показала інтер'єр кабіни космоплана
Космічна компанія Virgin Galactic, що належить мільярдерові Річарду Бренсону, активно працює над запуском туристів у космос. Зараз компанія показала інтер'єр кабіни туристичного космоплана VSS Unity класу SpaceShipTwo.
Virgin Galactic влаштувала віртуальну екскурсію космопланом та опублікувала відео на каналі в YouTube.
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Як кажуть в компанії, вони розробили дизайн, базуючись на досвіді космонавтів. Дизайн розробляли у співпраці з лондонським дизайнерським агентством Seymourpowell.
В ілюмінаторах можна буде спостерігати за Землею / techcrunch.com
Деталі
В салоні встановили автоматизоване освітлення, а також 16 камер, які будуть фіксувати все, що відбувається в польоті. Після прибуття туристи отримають ці фото, тож зможуть одразу поділитись ними у соцмережах.
Як виглядає корабель VSS Unity всередині: відео
У салоні встановлені крісла, які підходять як для перевантажень, так і для стану невагомості. Кожне крісло обладнане персональним екраном, на ньому турист зможе побачити дані про політ в режимі реального часу.
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В кабіні також встановлено автоматичне освітлення, воно синхронізується із кожною фазою польоту. Також на кораблі є 12 ілюмінаторів, щоб туристи могли спостерігати за Землею.
Що відомо про Virgin Galactic?Американська компанія, що планує виконувати суборбітальні комерційні польоти. Вже оголошено вартість квитка – 250 тисяч доларів за місце. Наразі вже подано понад тисячу заявок на політ у космос. Один корабель VSS Unity може взяти на борт шість пасажирів і двох пілотів. До 2023 року компанія планує побудувати п'ять таких космопланів.