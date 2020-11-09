Перша інформація про плани перевезення пасажирів і вантажів в аеродинамічних капсулах на швидкості понад 1000 кілометрів на годину з'явилася ще у 2013 році. Нарешті, відповідальна за реалізацію проєкту компанія Virgin Hyperloop відзвітувала про перше успішне випробування "поїзда майбутнього" на тестовому відрізку траси за участю реальних пасажирів.

Поїздка відбулася на треку DevLoop довжиною 500 метрів і діаметром 3,3 метра, розташованому неподалік від Лас-Вегаса. Першими пасажирами незвичайного транспортного засобу стали технічний директор Virgin Hyperloop Джош Гігель і керівник відділу обслуговування пасажирів Сара Лучіан. Капсула з робочою назвою Pegasus (XP-2) була занурена в тунель, з якого потім відкачали повітря, повідомляє The Verge.

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Як пройшли випробування

Перша пасажирська поїздка пройшла на швидкості 160 км/год не дивлячись на далекий від розрахункового показник, рейс, на думку керівництва компанії, став доказом життєздатності "транспорту майбутнього".

Капсула Pegasus є зменшеною версією повнорозмірного контейнера вагою 2,5 тонни, здатного перевозити до 23 пасажирів. Його інтер'єр, за словами представників Virgin Hyperloop, повинен бути комфортним для користувачів, яким спочатку може не сподобатися ідея "пролетіти" через герметичну трубу зі швидкістю комерційного літака.

Інтер'єр капсули Virgin Hyperloop:

На відміну від поїздів, які ходять за затвердженим розкладом, рух капсул і їх кількість у складі буде організовуватися в залежності від попиту. Скептики стверджують, що майбутнє технології сумнівне, наголошуючи на незмінності маршруту, а також високу ціну будівництва та обслуговування. Дата комерційного запуску Hyperloop розробниками поки не оголошена.

Фото Virgin Hyperloop: