Авторитетне видання Bloomberg з посиланням на численні внутрішні джерела повідомляє, що на виробництві PlayStation 5 виникли серйозні проблеми. Через високий брак в однокристальних системах підсумкові поставки консолі нового покоління виявляться значно нижчими від запланованих.

Джерела Bloomberg повідомляють, що величезний відсоток браку SoC-систем змусив компанію Sony знизити виробництво PlayStation 5 на 50%. Однак пізніше ситуація більш-менш стабілізувалася, а кількість непридатних однокристальних систем знизилася.

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Що не так з чіпами

Труднощі виникли з ключовим компонентом – APU AMD з восьмиядерним CPU Zen 2 і GPU Navi. Відомо, що відсоток виходу придатних чіпів перебуває на досить низькому рівні – 50%. Іншими словами, половина чіпів систем браковані. І хоча відсоток виходу придатної продукції поступово зростає, як зазначає Bloomberg, вийти на стабільно високі значення поки не вдалося.

Як це вплинуло на PlayStation 5

Як наслідок, через проблеми з однокристальними системами, японська корпорація планує випустити 11 мільйонів приставок PS5 до кінця фінансового року замість раніше запланованих 15 мільйонів.



Кількість консолей PS5 на старті продажів скоротиться

Після публікації Bloomberg акції Sony змінили динаміку з росту на падіння і подешевшали на 2,4%. Можливо, ситуація буде виправлена ​​вже завтра – адже компанія повинна оголосити дату початку продажів та остаточну ціну консолі PlayStation 5. Трансляція заходу Sony запланована на 23:00 за київським часом.