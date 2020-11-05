Дослідники зі Швейцарії та Ізраїлю запропонували новий тип інтерфейсу для віртуальної реальності. Вони розробили прототип гри, в якій людина в VR-шоломі бачить виведене зображення на долоні і нею ж управляє активними елементами.

Стаття з результатами розробки була представлена на конференції CHI PLAY 2020.

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Деталі дослідження

Більшість шоломів віртуальної реальності використовують управління за допомогою контролерів. В останні роки стали з'являтися моделі з камерами, що дозволяють в реальному часі відтворювати кисті рук і взаємодіяти з предметами безпосередньо, торкаючись до них пальцями.

Це зручно для багатьох базових дій: наприклад, взяти предмет у руку так само, як в реальному світі, а не за допомогою кнопок на контролері.

Група дослідників під керівництвом Джулії Шатан зі Швейцарської вищої технічної школи Цюріха і Даніеля Зіссермана з Тель-Авівського університету запропонувала змішаний спосіб управління. З одного боку він не вимагає контролера і працює тільки з рукою людини, а з іншого – використовує руку в якості контролера.

Інтерфейс в даному випадку показується на долоні руки, точніше її моделі, створеної на основі камер на шоломі. Долоня виступає аналогом екрану смартфона. Управління здійснюється за допомогою жестів цієї ж рукою.

Автори створили чотири прості гри, для демонстрації сценаріїв використання нового інтерфейсу, і протестували їх на VR-шоломі HTC Vive з контролером Leap Motion, захоплюючим рухи кисті.

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Дивіться демонстрацію можливостей нової розробки: відео

Автори провели дослідження на добровольцях, і більшість з них залишилися задоволені. Проте дослідники кажуть, що зараз у цих ігор є недоліки. Наприклад, у віртуальній реальності користувач бачить стандартну модель руки, що не повторює його руку за формою, а це може знижувати реалізм і почуття занурення у віртуальний світ.