Масовий перехід на відеозв'язок в 2020 році привів до розуміння, що за своїм віртуальним образом на екрані теж треба стежити. Одні компанії додають різноманітні функції для зміни фону чи одягу, тоді як L'oreal вирішила поекспериментувати з обличчями користувачів. Нова розробка дозволить накладати віртуальний макіяж прямо під час відеозв'язку.

Ідея використання подібних технологій для зміни зовнішності не нова. Раніше, наприклад, представляли розробки для віртуальної примірки одягу. В L'oreal ще в 2018-му дослідили розвиток цього напрямку і купили компанію Modiface, пише techcrunch.

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Що відомо

Компанія спеціалізується на системах доповненої реальності і на замовлення бренду розробила ряд інструментів для віртуального макіяжу. Новинка називається "Signature Face" і дозволяє в реальному часі додавати своєму обличчю на екрані ефекти помади, макіяж очей і змінювати колір волосся.

Signature Face – це все той же набір фільтрів для селфі, які ми сьогодні бачимо повсюди у різноманітних сервісах, таких як Instagram, Snapchat чи TikTok, тільки реалізованих на просунутому рівні.

Зокрема, вони тепер вбудовуються в різні сервіси відеозв'язку. Коли користувач запускає Houseparty або Zoom, опція доступна відразу ж. Реклама прямо закликає "побешкетувати" і непомітно для співрозмовника перефарбувати волосся або додати тіней для очей, щоб поспостерігати за його реакцією і оживити діалог.

Дивіться демонстрацію можливостей розробки: відео