У мобільному додатку The Table можна забронювати для себе місце в українському ресторані та замовити їжу заздалегідь. Зробити це користувачі можуть у декілька кліків.

За допомогою мобільного застосунку клієнт може забронювати вільне місце в закладі та зробити замовлення ще дорогою в ресторан, тому потім йому не потрібно буде чекати офіціанта. Про це розповів розробник додатка TheTable Олег Половинко на 24 каналі ефірі програми "Ранок на 24".

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Однією з переваг додатка TheTable є те, що за допомогою спеціальних фільтрів користувачі можуть обирати для себе в меню конкретні продукти. На приклад, якщо клієнта цікавить вегетаріанське меню, то зі списку автоматично зникнуть позиції, які не відповідають вказаному запиту. Також користувачі можуть одразу оплатити замовлення.

Як пандемія COVID-19 вплинула роботу додатка

Сам додаток функціонував ще до пандемії COVID-19, а от ідея створити віртуального помічника з'явилася вже через карантинні обмеження. Допомогти клієнтові зробити замовлення зможе віртуальний офіціант Олег.

Розробник TheTable зазначив, що в період пандемії такий мобільний застосунок допомагає закладам, адже дає їм можливість завчасно оформлювати замовлення та допомагає залучати нових клієнтів.

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Українські підприємці поставилися до такої ідеї позитивно. На сьогодні до стартапу долучилась велика кількість нових ресторанів. Однак цей процес тривалий, оскільки для залучення одного закладу потрібно орієнтовно 2 тижні. Також найближчим часом розробники обіцяють оновлення додатка англійською мовою, яке дасть змогу використовувати застосунок ще й іноземцям.