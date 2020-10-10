Компанія Virtuix представила різнонаправлену бігову доріжку для VR-ігор Virtuix Omni One. Нова модель відрізняється від вийшла раніше Omni Pro більш компактними габаритами. Пристрій підійде для домашнього використання.

Компанія Virtuix називає свій продукт не інакше, як справжньою революцією і проривом в області розробки імерсивних бігових доріжок для VR. Новинка дає користувачеві повну свободу рухів – можна не тільки бігати, але також стрибати, ставати на коліна, пересуватися навприсядки, причому у будь-якому напрямку.

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Особливості бігової доріжки

Virtuix Omni One, крім доріжки, включає в себе автономну гарнітуру і жилет, який зафіксований на рухомій штанзі.

Бігова доріжка Virtuix Omni One, відео:

Ціна ґаджета

Реліз платформи відбудеться в другій половині 2021 року. До цього моменту обіцяють підтримку мінімум 30 ігор. Пристрій можна буде купити в двох варіантах:

повний комплект разом з VR-шоломом коштуватиме 1 995 доларів ;

; набір для розробників Omni One без VR-гарнітури,обійдеться в 995 доларів.

В останньому випадку VR-шолом доведеться купувати окремо.