Virtuix представила імерсивну бігову доріжку для VR-ігор: відео
Компанія Virtuix представила різнонаправлену бігову доріжку для VR-ігор Virtuix Omni One. Нова модель відрізняється від вийшла раніше Omni Pro більш компактними габаритами. Пристрій підійде для домашнього використання.
Компанія Virtuix називає свій продукт не інакше, як справжньою революцією і проривом в області розробки імерсивних бігових доріжок для VR. Новинка дає користувачеві повну свободу рухів – можна не тільки бігати, але також стрибати, ставати на коліна, пересуватися навприсядки, причому у будь-якому напрямку.
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Особливості бігової доріжки
Virtuix Omni One, крім доріжки, включає в себе автономну гарнітуру і жилет, який зафіксований на рухомій штанзі.
Бігова доріжка Virtuix Omni One, відео:
Ціна ґаджета
Реліз платформи відбудеться в другій половині 2021 року. До цього моменту обіцяють підтримку мінімум 30 ігор. Пристрій можна буде купити в двох варіантах:
- повний комплект разом з VR-шоломом коштуватиме 1 995 доларів;
- набір для розробників Omni One без VR-гарнітури,обійдеться в 995 доларів.
В останньому випадку VR-шолом доведеться купувати окремо.