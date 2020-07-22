Автономність – важлива характеристика сучасних гаджетів. Для деяких користувачів вона значно важливіша за гігабайти оперативної пам'яті, потужний процесор та кількість мегапікселів. І не дарма, адже час роботи батареї є ключовим для можливості підтримувати зв'язок, та й узагалі користуватися телефоном.

Час автономної роботи – важливий фактор вибору смартфона, але він є слабким місцем більшості пристроїв, представлених у магазинах. У цій статті ми розглянемо п'ять телефонів від Sigma mobile із потужною батареєю, які до того ж тішать цінником.

Як вибирати телефон з місткою батареєю

Безумовно, це головне питання, яке виникає під час вибору смартфона, якщо ви робите акцент на автономності. Тут усе просто: є два показники, на які варто звернути увагу.

Ємність акумулятора - починаючи від 2500 мАг для телефонів із 5-дюймовим екраном, 3000 мАг для 5,5 дюймів, і чим далі, тим вище. (Це мінімальні цифри, якщо ви плануєте заряджати телефон хоча б через день).

Показник часу автономної роботи повинен бути вищим від середнього, тобто близько 10 годин за перегляду відеороликів, 6 годин ігор і хоча б 3 дні в режимі очікування.

Тож пропонуємо поглянути на три смартфони та два кнопкові телефони від Sigma mobile, адже саме цей бренд став своєрідним законодавцем моди на автономні телефони, які не лише не потребують зарядки тижнями, але й можуть поділитися потужністю з іншими пристроями.

Sigma mobile X-Treme PQ39 MAX

Почнемо одразу з важкої артилерії: X-TREME PQ39 MAX – міцний горішок не лише в питанні автономності, але й захисту. Але позаяк сьогодні ми обираємо смартфон із потужною батареєю, то акцентуємо увагу саме на ній.

Отже, X-TREME PQ39 MAX отримав батарею ємністю 9000 мА*г. Це дає йому змогу працювати 540 годин у режимі очікування, а це понад 20 днів без підзарядки. Із такою потужною батареєю смартфон витримує 40 годин постійних розмов та 32 години в режимі перегляду відео через Wi-Fi.



Sigma mobile X-Treme PQ39 MAX

Сильна батарея перетворює смартфон від Sigma mobile на повноцінний павербанк – і це зовсім не жарт. Завдяки кабелю OTG (який є в комплекті) ви зможете заряджати інші пристрої, такі як фітнес-браслети, навушники, портативні колонки й навіть смартфони друзів.

Однак потужна батарея – не єдина родзинка X-TREME PQ39 MAX. Телефон створений для екстремальних умов: йому не страшні занурення у воду до 1 метра, а ще його можна сміливо мити з милом, якщо це потрібно, адже смартфон захищений за стандартом IP68.

X-TREME PQ39 MAX працює на базі потужного 8-ядерного процесора MediaTek Helio P35 із тактовою частотою 2,3 ГГц під управлінням операційної системи Android 9.0. Пристрій оснащений кольоровим екраном діагоналлю 5,5 дюймів із IPS-матрицею формату Full HD та роздільною здатністю 1920х1080 пікселів. Екран захищений склом підвищеного опору до подряпин Gorilla Glass 4.

Смартфон має 3 ГБ оперативної та 32 ГБ вбудованої пам’яті для завантаження різноманітних ігор і додатків, зберігання великої кількості фотографій, відео та аудіофайлів. Крім того, вбудовану пам'ять можна додатково розширити, використовуючи картки формату microSD ємністю до 128 ГБ.

Щодо фотоможливостей, за це відповідає основна камера з роздільною здатністю матриці 13 МП, зі спалахом на 4 світлодіоди, автофокусуванням та стабілізацією зображення. Для яскравих селфі телефон має фронтальну камеру з роздільною здатністю матриці 5 МП.

У всьому іншому Sigma mobile X-TREME PQ39 MAX – сучасний захищений смартфон із функцією NFC, яка дозволяє здійснювати безконтактні платежі та обмінюватися файлами, сенсором відбитків пальців, який забезпечує захист персональних даних від сторонніх осіб та іншими стандартними характеристиками, до яких ви вже звикли.

Sigma mobile X-TREME PQ36

Ще один захищений смартфон від Sigma mobile, що створений для екстремальних умов користування. Відтак, автономність у пристрою теж екстремальна, а літій-полімерний акумулятор ємністю 5000 мА*г стійкий до перепадів температур і забезпечить справну роботу телефона навіть за -20ºC.

Використовуючи смартфон щодня для своїх звичайних завдань ви здивуєтесь, що він із легкістю витримує до 4-х діб роботи. Якщо ж ви активна людина і звикли повністю "виснажувати" свої гаджети, то можете розраховувати на 9 годин безперервного використання.



Sigma mobile X-TREME PQ36

Як і попередню модель, X-TREME PQ36 можна використовувати як павербанк для зарядки інших пристроїв завдяки наявності роз’єму OTG, однак варто подбати про спеціальний кабель.

Смартфон працює на базі потужного процесора MediaTek Helio A22 із тактовою частотою 2,0 ГГц під управлінням чистого Android 9.0. Пристрій має 3 ГБ оперативної та 32 ГБ вбудованої пам’яті, яку можна додатково збільшити за допомогою microSD-карток ємністю до 128 ГБ.

X-TREME PQ36 захищений відповідно до стандарту IP68/69, що дозволяє використовувати його в екстремальних умовах. Смартфону не страшні вода, пил та бруд. Його корпус зміцнює демпфуюча титанова пластина, на яку прикріплено компоненти – це підсилює конструкцію та надає додатковий захист на випадок падінь. Стандарт IP69 свідчить про повну водонепроникність смартфона за занурення на глибину до 1,5 м на 30 хвилин, пристрій навіть витримує мийку з високими тиском і температурою.

За фотоможливості відповідає основна камера Sony IMX135 із роздільною здатністю матриці 13 МП, спалахом, автофокусом та стабілізацією зображення. Фронтальна камера з роздільною здатністю матриці 5 МП дасть вам змогу брати участь у відеоконференціях, а також знімати яскраві селфі навіть під водою. Не потрібно вимикати телефон, коли заходите у воду, адже його вологостійкість дозволяє фотографувати морський світ без обмежень.

Sigma mobile X-TREME PQ54

Sigma mobile X-TREME PQ54 має чудову автономність завдяки потужній батареї ємністю 6500 мАг, що дасть вам змогу на тривалий час забути про зарядку. У режимі помірного використання смартфон здатний "прожити" практично тиждень, а час роботи в режимі безперервних розмов сягає 18 годин. До речі, пристрій підтримує популярну бездротову зарядку.



Sigma mobile X-TREME PQ54

Завдяки 4-ядерному процесору MediaTek MT6739 з тактовою частотою 1,5 ГГц та графікою IMG PowerVR GE8100, смартфон має також чудову продуктивність. Комфортну роботу з програмами забезпечують 3 ГБ оперативної та 32 ГБ вбудованої пам’яті, яку можна збільшити за допомогою карток пам'яті формату microSD.

Візитівкою захищених смартфонів від Sigma mobile є не лише значна автономність, але й рекордна захищеність. Пристрою не страшні випадкові падіння та удари, адже його захищає міцний корпус, виготовлений за технологією подвійного лиття. Всередині корпусу встановлена демпфуюча титанова пластина, на яку закріплені всі внутрішні компоненти. Вона хоч і додає ваги, але насамперед додатково захищає смартфон у випадку падінь. А стандарт захисту IP68 говорить сам за себе – максимальну захищеність від потрапляння води, пилу та часточок бруду всередину девайсу гарантовано. У додаток, X-TREME PQ54 може працювати в будь-яких температурних умовах – від -20°C до +45°C.

Ба більше, в X-TREME PQ54 є всі характеристики сучасного смартфона: оригінальний дизайн, що привертає увагу, яскравий 5,7-дюймовий IPS-екран із роздільною здатністю 1440х720, захищений Gorilla Glass 3, та актуальний набір сенсорів, серед яких NFC.

За фотоможливості телефона відповідає подвійна основна камера з роздільною здатністю матриць 13 та 0,3 МП, що має спалах, автофокусування та стабілізатор зображення. Для селфі та відеоконференцій призначена фронтальна камера з роздільною здатністю матриці 5 МП з автоматичним і ручним фокусуванням.

Sigma mobile X-TREME DZ68

X-TREME DZ68 - унікальний захищений кнопковий телефон від Sigma mobile, оснащений батареєю ємністю 4500 мА*г. Вона забезпечує безперервне спілкування протягом 50 годин, а в режимі очікування телефон здатний "прожити" вражаючі 30 діб! X-TREME DZ68 також можна використовувати як павербанк і з його допомогою заряджати інші пристрої – для цього телефон обладнаний стандартним USB роз’ємом.

Ще раз звернемо вашу увагу на те, що йдеться про захищений кнопковий телефон, а не смартфон. Порівняно з іншими пристроями такого типу автономність X-TREME DZ68 просто вражає.



Sigma mobile X-TREME DZ68

Однак автономність телефона – не основна його фішка. Модель X-TREME DZ68 приверне увагу любителів подорожей: річ у тім, що пристрій перетворюється на справжню рацію завдяки функції Walkie-Talkie. Вона дає змогу залишатися на зв'язку там, де стільникового покриття взагалі немає. Рація працює на двох цивільних діапазонах частот: PMR та LPD. Для більш зручного використання в режимі радіостанції можна підключити спеціальну гарнітуру, яка є в комплекті з пристроєм.

Щодо захисту, то стандарт IP68 гарантує пилонепроникність та вологостійкість за короткочасного занурення на глибину до 1,5 метра, що для телефонів лінійки X-treme від Sigma mobile майже рутина.

X-TREME DZ68 – це зручний пристрій для людей, яким важливі передусім автономність та функціональність. Телефон обладнаний усіма звичними для такого типу пристроїв функціями:

камера з роздільною здатністю матриці 0,3 МП для фото- та відеозйомки;

органайзер (календар, калькулятор);

аудіо- та відеоплеєри;

диктофон;

ліхтарик;

FM-радіо;

модуль Bluetooth;

підтримка двох SIM-карток.

Sigma mobile X-TREME PT68

Потужна батарея ємністю 4400 мАг забезпечує до 45 днів роботи в режимі очікування, а за умови активного спілкування пристрій витримує до 76 годин. Так-так, і цей телефон теж перетворюється на павербанк. Завдяки йому ви зможете легко підзарядити різні пристрої – для цього телефон обладнаний стандартним USB роз’ємом.

Sigma mobile X-TREME PT68

Розповідати про захищеність телефонів від Sigma mobile завжди приносить задоволення, адже кожен їхній пристрій із лінійки X-treme не на словах екстремальний. Вони допомагають людям, що працюють у "суворих" умовах, стають у нагоді мандрівникам у горах і взагалі можуть знадобитися кожному. Так і модель X-TREME PT68 захищена за стандартом IP68, який гарантує 30 хвилин на глибині 1,5 метра та захист від пилу й бруду.

Щодо звичних функцій, притаманних кнопковим мобільним телефонам, то X-TREME PT68 володіє всім необхідним для зв'язку та роботи:

підтримка двох SIM-карток;

окрема кнопка виклику для кожної SIM-картки;

органайзер (календар, калькулятор);

модуль Bluetooth;

FM-радіо зі вмонтованою антеною;

відео- та аудіоплеєри;

ліхтарик із двома режимами, який може блимати або просто світитися;

камера з роздільною здатністю матриці 0,3 МП;

підтримка картки пам'яті до 32 Гб.

Окрім того, телефон приверне увагу любителів нестандартного дизайну, який попри свою унікальність зберіг стійкість до ударів та захищеність на випадок раптових падінь. Рельєфний корпус і бічні металеві вставки говорять самі за себе.

Багато людей хочуть бути впевненими в тому, що, купуючи телефон, вони отримують перевірений захищений апарат, якому не страшні випадкові падіння, дощ чи багнюка. Мисливці, рибалки, поціновувачі активного відпочинку чи люди, які працюють у "суворих" умовах, обирають стійкі та непідступні пристрої оснащені батареями з великою ємністю, за допомогою яких можна залишатися на зв’язку довгий час. Кожен зі згаданих вище телефонів Sigma mobile надійно захищений та функціональний – вам залишається лише обрати той, який вам сподобався найбільше.

А ще гарантія на всі смартфони та телефони лінійки X-treme найбільша на ринку пристроїв такого типу – 18 місяців. Гарантійне обслуговування проводять виключно в авторизованих сервісних центрах Sigma mobile та набагато швидше, ніж у звичайних сервісних центрах, завдяки кваліфікованим та досвідченим спеціалістам.