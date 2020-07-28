Минулого тижня у РНБО заявили про масштабний витік даних з сервісу Cloudflare. Експерти запідозрили, що це могло нести загрозу для безпеки державних та приватних ресурсів. Однак, в СБУ небезпеку спростовують.

Як повідомили у прес-центрі СБУ, їхні експерти перевірили ймовірність ризиків для роботи електронних ресурсів органів державної влади та об'єктів критичної інфраструктури, передає Інтерфакс-Україна.

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Перевірка встановила, що загрози державних ресурсів немає,

– кажуть в СБУ.

Деталі

Фахівці встановили, що IP-адреси вебресурсів, які потрапили до відкритого доступу, є узагальненою базою – це були загальнодоступні дані. Ці доменні імена з IP-адресами можна було отримати за допомогою стандартних запитів DNS.

Загалом, через витік оприлюднили близько 2,6 мільйонів таких записів.

Як відомо, 26 липня експерти РНБО виявили у DarkNet базу з майже 3 мільйони сайтів, які використовували сервіс Cloudflare для захисту від кібератак. Серед оприлюднених адрес було 45 записів з доменом "gov.ua" та понад 6 500 тисяч з доменом "ua". Частина бази мала застарілу інформацію.