Національний координаційний центр кібербезпеки зафіксував витік даних з сервісу Cloudflare. У РНБО вже заявили, що витік несе загрозу для безпеки державних та приватних ресурсів.

Що відомо про витік даних

Фахівці Національного координаційного центру кібербезпеки з'ясували, що у DarkNet невідомі опублікували перелік майже 3 мільйони сайтів, які використовують сервіс Cloudflare для захисту від кібератак. Про це повідомили у РНБО.

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Серед оприлюднених адрес 45 записів з доменом "gov.ua" та понад 6,5 тисячі з доменом "ua". Частина цих ресурсів належить об'єктам критичної інфраструктури.

Інформація стосовно частини ресурсів є застарілою. Однак, інша частина залишається актуальною,

– зауважили у РНБО.

Чому це може бути небезпечно

Сервіс Cloudflare приховує справжні ІР-адреси та фактично унеможливлює DDoS-атаки. Після витоку даних у мережі DarkNet виявили безліч сайтів зі справжніми ІР-адресами. Тобто вони стали вразливими до хакерських атак.

Варто розуміти, що частина сайтів може належати об'єктам критичної інфраструктури.

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Наразі РНБО повідомляє власників скомпрометованих ресурсів про небезпеку та радить їм якомога оперативніше змінити ІР-адреси, а також посилити моніторинг кібератак на вказані ресурси.