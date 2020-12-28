Російські космонавти повідомили про відновлення витоку повітря на Міжнародній Космічній Станції. Вони знову зафіксували падіння тиску у проміжній камері службового модуля Зірка російського сегмента МКС.

Російські ЗМІ повідомляють, що космонавт Сергій Рижиков загерметизував проміжну камеру майже на добу. У понеділок датчики в камері показали, що за 18 годин тиск у ній знизився з 730 до 620 міліметрів ртутного стовпчика, повідомляє 24 канал. Минулого тижня космонавти повідомляли, що тиск в проміжній камері стабілізувався, однак зараз витік повітря відновився.

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Що за проміжна камера

Проміжна камера призначена для забезпечення переходу космонавтів між службовим модулем "Зірка" і кораблями "Союз" або "Прогрес", стикованими до кормового стикувального агрегату. У відсіку є два ілюмінатори. Космонавти кілька разів перевіряли їх герметичність.

Ситуація на МКС

Раніше Роскосмос давав вказівки космонавтам зменшити обсяг проміжної камери за допомогою плівки і спробувати локалізувати джерело витоку.

18 грудня 2020 року російські наземні фахівці ЦУП попередили космонавтів про те, що через витік на МКС добігають кінця резерви газів для відновлення робочого тиску повітряної атмосфери.

У лютому 2021 року вантажний корабель "Прогрес МС-16" доставить на МКС ремонтний комплект для герметизації елементів проміжної камери і додатковий запас кисню.

Проблеми з витоком кисню

Не один екіпаж МКС намагався локалізувати витік вже більше ніж півроку. 20 серпня 2020 NASA і Роскосмос повідомили, що на МКС виявлено невеликий витік повітря. Керівництво Роскосмосу кілька разів наголошувало, що цей витік не представляє небезпеки для екіпажу та функціонування МКС.

Модуль "Зірка"

Службовий модуль "Зірка" був введений до складу МКС 26 липня 2000 року. За інформацією Роскосмосу, термін експлуатації МКС закінчується у 2024 році. Зараз Роскосмос веде переговори зі своїми міжнародними партнерами по станції про продовження терміну її експлуатації до 2030 року. Планується, що навесні 2021 року російський сегмент МКС поповниться багатофункціональним лабораторним модулем (МЛМ) "Наука". У третьому-четвертому кварталі 2021 року на станцію буде запущено стикувальний модуль "Причал".

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Аварії на МКС у 2020 році

Цей непростий рік виявився клопітким і для екіпажів МКС, адже у 2020 на станції відбулося безліч дрібних аварій – кілька разів ламався туалет, виникало задимлення пилососа, були зафіксовані неполадки з підігрівачем їжі, відключився один з блоків розрядки-зарядки акумуляторних батарей американського сегмента. Також три рази відмовляла система отримання кисню "Електрон-ВМ". Зараз її вже відключили і на станції основним генератором кисню є комплекс в американському сегменті.

Зараз на МКС перебуває семеро людей – російські космонавти Сергій Рижиков і Сергій Кудь-Сверчков, американські астронавти Майкл Хопкінс, Віктор Гловер, Шеннон Уолкер і Кетлін Рубінс, а також японський астронавт Соїті Ногуті.