Місце витоку повітря в російському сегменті Міжнародної космічної станції (МКС) виявлено. Джерело знайшли в службовому модулі "Зірка", в якому розташована наукова апаратура

Як пише Business Insider, витік на російському сегменті навколоземної лабораторії зріс в п'ять раз. Наразі фахівці перебувають у пошуку конкретного місця, з якого виходить повітря.

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Коли витік зафіксували у вересні 2019 року, то станція втрачала 270 грамів повітря на добу. У серпні провели першу ізоляцію екіпажу МКС, тому що темп витоку зріс в два рази – до 540 грамів на добу,

– заявив представник "Роскосмосу".

За його словами, у вересні швидкість витоку зросла до 1,4 кілограма на добу, що вимагало повторної ізоляції екіпажу. У "Роскосмосі" наголосили, що безпеці екіпажу МКС нічого не загрожує.



Російський модуль "Зірка"

Згідно з інформацією Business Insider, в американському сегменті МКС витоку повітря не знайдено. Загальне падіння тиску атмосфери МКС зафіксовано на рівні 1 міліметра за 8 годин. У найближчі дні причина зниження тиску буде локалізована, а герметичність станції відновлена.