Заступника голови Samsung Group Лі Чже Йона звинуватили шахрайстві та маніпулюванні цінами на акції. Йому вже висунули низку обвинувачень.

Як пише KBS World Radio, Лі та ще 10 колишніх та чинних керівників Samsung звинувачують у порушенні законів про ринки капіталу і зовнішнього аудиту.

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Деталі скандалу

У 2015 році відбулось злиття двох дочірніх компаній Samsung Cheil Industries і Samsung C&T. У 2018 році з цього приводу розпочали розслідування.

Також слідча група виявила факти шахрайства з бухгалтерським обліком у фармацевтичному підрозділі Samsung Biologics.

Лі Чже Йона заарештували ще 17 лютого 2017 року за 5 обвинуваченнями, серед яких – причетність до надання хабара (у розмірі 6,38 мільйона доларів). Лі усі ці звинувачення заперечує.

У лютому 2018 року Апеляційний суд Південної Кореї звільнив Лі Чже Йона.