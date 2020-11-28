Компанія vivo працює над новим бюджетним смартфоном, що отримає підтримку мережі 5G. Також відомо, що ця новинка ще й отримає акумулятор великої ємності.

Згадку про цей смартфон помітили у базі даних китайського телекомунікаційного агентства TENAA. Завдяки цьому стали відомі деякі його ключові технічні характеристики.

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Що відомо

Цей смартфон vivo оснастять процесором середнього рівня з тактовою частотою 2,0 ГГц. На вибір користувача будуть кілька модифікацій – з 4 ГБ, 6 ГБ і 8 ГБ оперативної пам'яті. А обсяг накопичувача зазначений тільки один – 128 ГБ. Заявлена ємність вбудованого акумулятора – 4910 мАг.

Діагональ екрану складе 6,58 дюйма, а роздільна здатність – 2408х1080 пікселів. Роздільна здатність фронтальної камери – 8 Мп, а на тильній стороні будуть розміщені 2 сенсори на 13 і 2 Мп.

Тож це може бути один з найдоступніших смартфонів компанії з підтримкою 5G.