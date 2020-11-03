Раніше бренд vivo анонсував фірмову Android-оболонку Origin OS і розкрив офіційну дату презентації системи. Тепер стало відомо про нову і дуже цікаву функцію, котрої не мав ще жоден смартфон.

За даними Digital Chat Station, оболонка Origin OS, крім переробленого інтерфейсу, отримає одну незвичайну можливість, пише Gsmarena.

Цікаво Vivo розробляє унікальний смартфон із змінною камерою: як працює технологія

Що відомо

Повідомляється, що в налаштуваннях смартфону можна буде швидко перемикатися між фірмовим інтерфейсом і класичним стоковим оформленням Google Android. Для підтвердження цих слів Digital Chat Station опублікував відповідне фото, зроблене з інтерфейсу нової оболонки Origin OS.



vivo Origin OS зможе перемикати оболонку операційної системи / фото Digital Chat Station

Офіційно інформація поки не підтверджена. Vivo раніше оголосила дату проведення заходу для розробників: він пройде 19 листопада. В рамках презентації буде представлена нова фірмова прошивка Origin OS.