Схоже, що новим трендом в історії розвитку смартфонів цілком можуть стати ґаджети, здатні змінювати колір корпусу за бажанням користувача. У мережі показали відео, в якому продемонстровано роботу такого концепту.

Особливість технології варіативної зміни кольору корпусу полягає у використанні спеціального електрохромного скла. Під впливом електричного струму з різними характеристиками скло здатне змінювати забарвлення, повідомляє xda-developers.

Цікаво Рейтинг продуктивності Android-смартфонів за серпень від AnTuTu

Під час короткої демонстрації, представленої авторитетними інсайдерами Ice Universe і Digital Chat Station, ґаджет здатний змінювати своє градієнтне забарвлення з сапфірово-синього до сріблясто-білого. Для запуску процесу зміни кольору виробник передбачив апаратну клавішу.



Смартфон від Vivo, який здатний змінювати колір

За словами представника Vivo, це стало можливим завдяки електрохромному склу, що тонується за допомогою методу, який використовувється для вікон. Модель смартфона виробник не розкриває – більш того, у ґаджета заклеєний блок основної камери, щоб уникнути витоків. Швидше за все, мова про ранній прототип однієї з майбутніх новинок бренду, назва й дата анонсу якої поки невідомі.

Відео з демонстрацією смартфона: