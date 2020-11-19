Компанія Vivo представила фірмову оболонку Origin OS – вона покликана замінити Funtouch OS, яка на даний момент встановлюється на смартфони компанії.

Нова оболонка отримала перероблений дизайн – оновлену систему повідомлень, віджети та динамічні шпалери. Тепер ПЗ аналізує звички користувача, показуючи тільки важливі в конкретний момент повідомлення, повідомляє 24 канал.

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Нові можливості

У користувача є можливість змінювати віджети виходячи зі своїх потреб. Вони можуть ставати більшими для відображення додаткової інформації або меншими, щоб не займати занадто багато місця на екрані. Функція Nano Alerts дозволяє виводити повідомлення з програми в її віджеті на екрані.



Нова оболонкавід Vivo – Origin OS

Що ще

Origin OS підтримує 26 нових жестів управління. Крім того, в Origin OS з'явився зручний багатовіконний режим, а також інструменти, покликані підвищити продуктивність. Так, програмний пакет Multi-Turbo 5.0 пропонує такі технології, як об'єднання пам'яті, оптимізація процесів і попередня завантаження додатків.

Технологія об'єднання ОЗП і ПЗП, за заявами Vivo, помітно підвищує швидкодію системи і в цілому робить досвід роботи зі смартфоном більш позитивним. А завдяки попередній завантаженні пристрій здатний приблизно на 40% прискорити холодний запуск програм.



Оболонка Origin OS стане доступною для завантаження у січні 2021 року

Ще розробники Vivo підвищили продуктивність в іграх. Є в системі і нові можливості для додатків віртуальної і доповненої реальності.

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OriginOS замінить FuntouchOS в смартфонах Vivo і iQOO. Перші користувачі з Китаю отримають бета-версію нової оболонки в січні 2021 року ось список смартфонів з першої хвилі:

Vivo Nex 3S;

Vivo X50;

Vivo X50 Pro;

Vivo X50 Pro +;

Vivo S7;

iQOO 5;

iQOO Pro;

iQOO Neo3;

iQOO 3.

Карту оновлення інших смартфонів бренд опублікує пізніше.